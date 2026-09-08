Cambian de prisión a detenido exasesor argentino de presidente boliviano Rodrigo Paz

Compartir en:









En medio de un fuerte operativo policial fue trasladado la madrugada del martes Fernando Cerimedo, quien trabajó en la campaña de Rodrigo Paz y anteriormente fue asesor del presidente argentino Javier Milei.

Cerimedo fue ingresado al penal de Chonchocoro en las afueras de la localidad de Viacha --una población en los suburbios de la ciudad de El Alto--.

El asesor fue detenido en agosto por presunto intento de feminicidio y posteriormente por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

En Santa Cruz cumplía una orden de detención en la cárcel de Palmasola por su supuesta participación en el ataque a tiros a su expareja Nadia Beller.

La Fiscalía boliviana presentó en paralelo otra acusación contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito después de que en su domicilio en La Paz se encontraron dinero y equipos tecnológicos.

Por este segundo caso un juez también ordenó su detención en el penal de Chonchocoro, razón por la que fue trasladado.

Paz ha intentado desmarcarse del asesor, de quien dijo que no tenia un vínculo laboral formal, pero en los medios locales se difundieron imágenes de Cerimedo cerca del presidente en actos públicos. FUENTE: AP