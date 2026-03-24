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Camara logra récords personales de nueve triples y 35 puntos; Trail Blazers vencen 134-99 a Nets

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Toumani Camara logró máximos de su carrera con nueve triples y 35 puntos para ayudar a Portland a vencer 134-99 a los Nets de Brooklyn la noche del lunes, el mayor margen de victoria de los Trail Blazers esta temporada.

Toumani Camara (33), de los Trail Blazers de Portland, dispara sobre Ochai Agbaji (30), de los Nets de Brooklyn, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)
Toumani Camara (33), de los Trail Blazers de Portland, dispara sobre Ochai Agbaji (30), de los Nets de Brooklyn, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Los Nets han perdido ocho seguidos y 18 de los últimos 20. Brooklyn (17-55) está a un partido de Indiana (16-56) y a medio partido de Washington (16-55) en la lucha por las mejores probabilidades en la lotería del draft.

Camara encestó 10 de 12 tiros de campo. Deni Avdija anotó 18 puntos y Scoot Henderson sumó 13 unidades, cinco asistencias y cuatro robos para los Trail Blazers. Donovan Clingan terminó con 15 rebotes, siete tantos y siete tapones.

Camara, quien apareció en vasos conmemorativos como parte de un obsequio de los Trail Blazers, encestó su primer triple con un tiro que rebotó en el tablero y acertó sus primeros ocho intentos de tres puntos, al terminar con nueve de 11 desde larga distancia.

Tyson Etienne encabezó a los Nets con 18 puntos, Ziaire Williams añadió 16 y Josh Minott 15.

Murray completó una jugada de tres puntos cuando quedaban 4:48 del primer cuarto, lo que le dio a los Trail Blazers una ventaja que ya no perderían y encendió una racha de 13-2 que puso el marcador 28-18. Ben Saraf encestó dos tiros libres que dejaron el partido en tres puntos con 4,7 segundos por jugar, pero Jrue Holiday respondió con una bandeja tres segundos después y Portland anotó 11 de los primeros 12 puntos en el segundo cuarto. Los Nets estuvieron abajo por al menos nueve puntos el resto del camino.

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