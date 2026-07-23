Cámara de EEUU vuelve a votar en contra de la guerra en Irán

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson en el Congreso en Washington, el 22 de julio del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

La votación para exigir la aprobación del Congreso para la guerra fue de 214 a favor y 208 en contra, y el Senado tiene previsto considerar una resolución similar más tarde. Aunque las votaciones impulsadas por los demócratas son en gran medida simbólicas, buscan enviar una señal contundente al mandatario de que su apoyo en el Capitolio se está erosionando a medida que la guerra se prolonga y legisladores de ambos partidos han cuestionado el objetivo final de su administración.

La guerra no ha tenido “ninguna misión clara, ninguna estrategia, ningún objetivo final”, afirmó la representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, quien encabezó la resolución en el pleno de la Cámara.

Un puñado de republicanos votó con los demócratas para poner fin a la guerra, pero la gran mayoría de los republicanos votó a favor, efectivamente cediendo a Trump las facultades del Congreso en materia bélica.

Trump ha insistido en que los ataques continuos contra Irán no significan un regreso a la guerra ni una acción a largo plazo. Tras la primera votación de la Cámara para detener la guerra a principios de junio, publicó en redes sociales que era “antipatriótica” e "insignificante".

Los bombardeos aéreos estadounidenses continúan, los esfuerzos diplomáticos muestran pocas señales públicas de avance y tanto Estados Unidos como Irán se han atrincherado en la disputa sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía mundial que permanece en gran medida cerrada. La impopular guerra amenaza con una mayor disrupción económica global y está elevando los precios del combustible de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos este otoño.

Mientras la Cámara debatía la resolución la noche del miércoles, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, republicano de Florida, leyó los nombres de 18 militares que han muerto desde que comenzó la guerra.

“Menospreciar esta misión es menospreciar y denigrar el servicio mismo por el que estos miembros dieron su vida", declaró Mast. "Su sacrificio no fue en vano. Esta operación está haciendo que se rindan cuentas por las cientos de veces que Irán ha atacado y matado a personas de los Estados Unidos de América”.

El principal demócrata del comité, el representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York, señaló que los presidentes deben presentar su caso ante el Congreso.

Los militares que murieron hicieron el máximo sacrificio por “una guerra ilegal no autorizada que el pueblo estadounidense no quiere”, expresó Meeks.

Estados Unidos ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos en los últimos días mientras los dos países chocan por el control del estrecho de Ormuz. Los precios de la gasolina volvieron a dispararse, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los senadores en una audiencia el martes que Washington había gastado 37.500 millones de dólares en la guerra hasta ahora. Trump viajó el miércoles a la Base Aérea de Dover para recibir los restos de militares caídos en el conflicto.

“Sí creo que la combinación de las audiencias, más el hecho de que estamos en esta nueva fase de escalada en la que han muerto estadounidenses, y los estadounidenses están experimentando el aumento de los costos, creo que es importante que se exijan responsabilidades", indicó el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, quien encabeza el esfuerzo en el Senado. "Y esta es una guerra muy impopular”.

Trump sigue de cerca las votaciones sobre Irán

Los republicanos en ambos lados del Capitolio saben que votar contra la guerra puede tener un costo político, aunque muchos de ellos han cuestionado en privado la gestión del conflicto por parte de la administración Trump.

En su publicación tras la votación de la Cámara en junio, Trump llamó a los cuatro republicanos que votaron con los demócratas “¡BUSCADORES DE PROTAGONISMO!” y dijo que deberían “avergonzarse”.

“Preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra, de muchas, victorias”, manifestó.

Cuando el Senado aprobó por primera vez en junio una resolución sobre poderes de guerra respecto a Irán, el presidente asistió al día siguiente a un almuerzo de senadores republicanos y calificó de “perdedores” a los republicanos que votaron a favor.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, que perdió su escaño en el Senado en unas primarias después de que Trump respaldara a uno de sus oponentes, le dijo directamente a Trump que necesitaba dar más detalles al público sobre el conflicto. Cassidy declaró: “Se suponía que esto iba a durar cuatro semanas. Ha durado cuatro meses. Nuestros objetivos originales no se han logrado”.

Trump replicó, contó después Cassidy a los reporteros, y Cassidy le dijo al mandatario que no cambiaría su voto hasta recibir una sesión informativa. Más tarde, la Casa Blanca cedió, dándole a Cassidy una reunión individual, y el republicano de Luisiana cambió su voto en una repetición nocturna de la votación antes de que el Senado se fuera a un receso de dos semanas.

Cassidy no quiso decir el miércoles si los acontecimientos recientes cambiarían su voto.

Las encuestas encuentran que los estadounidenses desaprueban la guerra

La mayoría de los estadounidenses desaprueba la manera en que Trump está manejando la situación con Irán, según encuestas recientes. Un sondeo de Washington Post/Ipsos realizado en julio encontró que pocos estadounidenses creen que la guerra haya valido la pena, y la mayoría no confía en que la acción militar y las negociaciones impedirán que Irán desarrolle armas nucleares.

Solo alrededor de dos tercios de los republicanos aprueban la gestión de Trump sobre la situación en Irán, según la encuesta. Cerca del 60% cree que la guerra ha valido la pena y confía en que la acción militar y las negociaciones posteriores impedirán que Irán desarrolle armas nucleares, pero una proporción considerable —aproximadamente un tercio— no está convencida.

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La corresponsal Amelia Thomson DeVeaux contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP