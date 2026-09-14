Calvert-Lewin, decisivo para Leeds en triunfo 4-1 ante un pésimo Newcastle

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El jugador del Leeds United Dominic Calvert-Lewin celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Leeds United y el Newcastle United en Leeds, Inglaterra, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA vía AP) AP

El disparo desviado de Ao Tanaka puso en ventaja a Leeds a los 32 minutos y luego el Jugador del Partido, Calvert-Lewin, subió una marcha.

El corpulento delantero tiene un gran historial goleador contra Newcastle y además había marcado en cada uno de los últimos cinco partidos de Leeds como local.

Tuvo mala suerte cuando un cabezazo al minuto 34 fue registrado como autogol tras rozar la cabeza de su compañero Jayden Bogle en el trayecto hacia la red. Pero no hubo dudas sobre su autoría en el tercero, que se escurrió por debajo del arquero después de que lo empujara hacia el arco bajo la presión de los defensores.

La defensa de Newcastle fue lamentable y otro despeje débil derivó en el cuarto a los 59 minutos, cuando Noah Okafor metió su remate rasante a través de un mar de piernas hacia el ángulo más lejano.

El único punto positivo para el visitante llegó en el último minuto, cuando el suplente Bazoumana Touré anotó el gol del descuento.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP