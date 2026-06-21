Calor, viento y sequía avivan incendios forestales en el oeste de EEUU

Las autoridades informaron que el Iron Fire, en el condado Juab, Utah, se detectó por primera vez el sábado y había calcinado 87 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas). El incendio, a unos 113 kilómetros (70 millas) al suroeste de Salt Lake City, obligó a evacuar Eureka, de alrededor de 1.000 habitantes, y a personas en un rancho cercano.

No se habían perdido viviendas, y UTAH Fire Info, una operación de múltiples agencias, indicó en una publicación en X que los bomberos llevaron a cabo con éxito una operación de contrafuego para proteger el pueblo.

Kelly Wickens, especialista en prevención de incendios de la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah, advirtió que el incendio seguía creciendo en medio de condiciones de sequía. Wickens señaló que el incendio fue provocado por actividad humana y continúa bajo investigación.

“Sabíamos que iba a haber un peligro extremo de incendios y, efectivamente, tuvimos múltiples incendios”, afirmó Cox.

El Iron Fire era uno de los seis incendios que ardían en Utah con distintos niveles de contención.

En el vecino Colorado, el extremo suroeste del estado estaba bajo una alerta de bandera roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional hasta el lunes, debido a vientos con ráfagas y baja humedad relativa.

Un incendio forestal provocó evacuaciones durante el fin de semana cerca de Sedona, Arizona, y quemó alrededor de 120 hectáreas (300 acres) de terreno empinado y escabroso cerca de Oak Creek Canyon. Hasta la tarde del domingo, el incendio seguía sin contención. A los residentes evacuados previamente aún no se les permitía regresar a casa.

Gran parte del oeste de Estados Unidos, desde las Montañas Rocosas hasta la costa del Pacífico, registró temperaturas por encima del promedio este fin de semana, y se anticipaba un clima aún más caluroso para comienzos de la próxima semana. Las autoridades también advirtieron que el tiempo prolongado, seco y caluroso, junto con una humedad relativamente baja, incrementaba el riesgo de incendios.

Gran parte de Utah está experimentando una sequía severa a extrema, y partes de Arizona y Colorado atraviesan sequía severa, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El calor extremo cobró la vida de tres excursionistas en dos incidentes separados la semana pasada en el Gran Cañón. Se esperaba que las temperaturas subieran en el Suroeste el domingo, con un pronóstico de hasta 42,2 grados Celsius (108 grados Fahrenheit) en Carlsbad, Nuevo México.

Por su parte, un incendio de matorrales en el condado Miami-Dade, en Florida, se extendió por 800 hectáreas (2.000 acres) el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP