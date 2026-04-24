California pondrá en la boleta una propuesta de prueba de ciudadanía e identificación de votantes

ARCHIVO - Una votante en un centro electoral en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan el día de las elecciones, el 5 de noviembre de 2024, en Simi Valley, California (Foto AP/Chris Pizzello, Archivo) AP

El anuncio se produce en medio de un debate nacional sobre la seguridad electoral y qué tipo de requisitos deberían enfrentar los votantes para demostrar que están habilitados para sufragar. En el Congreso, los republicanos, alentados por el presidente Donald Trump, impulsan una propuesta estricta de prueba de ciudadanía para que los residentes puedan votar.

El plan de California —también respaldado por republicanos— se presenta como una idea de sentido común para reforzar la confianza en la votación en un estado enorme con más de 23 millones de personas registradas para emitir su voto. Funcionarios estatales indicaron que los promotores de la medida presentaron suficientes firmas en peticiones para calificar para la boleta de noviembre.

“Ya mostramos identificación para actividades cotidianas como volar, abrir una cuenta bancaria y recoger medicamentos con receta. Otros 36 estados y muchos países de todo el mundo ya usan identificación de votante”, afirmó el senador estatal Tony Strickland, republicano de Huntington Beach.

Si se aprueba en noviembre en el estado, de marcada mayoría demócrata, otras disposiciones exigirían que quienes voten mediante las populares boletas por correo postal tengan que proporcionar los últimos cuatro dígitos de una identificación emitida por el gobierno, como un número del Seguro Social.

California está entre los 14 estados y el Distrito de Columbia que no exigen a los votantes mostrar algún tipo de identificación en las urnas ni para registrarse para votar.

Aunque California en ocasiones ha enfrentado cuestionamientos de críticos sobre la legitimidad de sus conteos de votos, las investigaciones muestran que el fraude electoral en Estados Unidos es poco frecuente. Ha habido votación por parte de no ciudadanos, pero revisiones de casos estatales han mostrado que es poco común y, por lo general, es más un error que un esfuerzo intencional por influir en una elección.

La mayoría de los residentes de California vota por correo postal y, en la búsqueda de precisión, exhaustividad y de contar cada voto, el estado más poblado del país se ha ganado una reputación por conteos que pueden prolongarse durante semanas y a veces más.

El esfuerzo por endurecer las restricciones al registro de votantes y a las boletas por correo postal llega en un año electoral crítico, cuando los californianos elegirán a su próximo gobernador y esté en juego el control del Congreso.

Los opositores sostuvieron que esos requisitos dificultan que la gente vote, especialmente los adultos mayores, las personas con discapacidades y quienes no tienen licencia de conducir.

El presidente sigue afirmando que no perdió en las elecciones presidenciales de 2020, y ha dicho falsamente que la elección estuvo empañada por un fraude generalizado. Las afirmaciones de Trump fueron rechazadas por decenas de jueces, incluidos varios que él nombró. Su propio secretario de Justicia y una revisión exhaustiva de The Associated Press no encontraron evidencia de un fraude generalizado que pudiera haber cambiado los resultados. Múltiples revisiones, auditorías y recuentos en los estados en disputa donde Trump cuestionó su derrota confirmaron la victoria del demócrata Joe Biden, incluidos varios supervisados por legisladores republicanos.

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La periodista de The Associated Press Trân Nguyễn contribuyó desde Sacramento, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP