Calendario presidencial demócrata de 2028 da voz temprana a minorías étnicas y sindicatos

El presidente del Comité Nacional Demócrata Ken Martin habla en una reunión del Consejo Sindical como parte de la reunión de primavera del organismo, el jueves 13 de agosto de 2026, en Austin, Texas. (AP Foto/Joel Angel Juarez) AP

La alineación de las primarias desplaza a Iowa del tradicional primer puesto y convierte a Carolina del Sur en el estado que abre el proceso, ya que la votación se efectuará el 22 de enero de 2028, seguido por Nevada el 1 de febrero. Nueva Hampshire, Nuevo México, Michigan y Virginia completan los estados iniciales durante febrero, de acuerdo con el plan respaldado por el Comité Nacional Demócrata en su reunión en Texas.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, sostuvo que, para ganar la elección general, “hay que estar curtido en batalla de una manera que ya hayas hecho campaña frente a, y para obtener el apoyo de, diversas comunidades en todo el país”. Por eso importa el calendario diseñado por el partido, explicó en una entrevista.

Algunos posibles candidatos, en lo que se espera sea un grupo amplio, han visitado estados de votación temprana como Carolina del Sur. Los líderes del partido han dicho que el orden les da a los candidatos la mejor oportunidad de recuperar la Casa Blanca tras el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump.

“Deben demostrar que pueden ir al Sur y hablar con votantes negros y votantes rurales, así como ir al Oeste, hablando de asuntos de ganadería y minería, ir a un estado fronterizo, hablar con afiliados a sindicatos”, afirmó la estratega del partido Karen Finney, quien ha trabajado en múltiples campañas presidenciales. “Quien sobreviva estará curtido en batalla”.

El exaspirante presidencial Howard Dean, quien fue gobernador de Vermont, recordó su etapa como presidente nacional del partido, cuando los demócratas consolidaron a Nevada y Carolina del Sur como estados tempranos detrás de Iowa y Nueva Hampshire. El cambio más reciente es aún mejor, indicó.

“Estos estados se parecen más al país”, en su conjunto, señaló, “mientras que Iowa y Nueva Hampshire no”.

Rita Hart, presidenta del Partido Demócrata de Iowa, dijo que omitir a su estado en las primeras etapas dejaría de lado a importantes voces de votantes y daría una ventaja política a los republicanos, que se espera den a Iowa una gran importancia en su calendario.

Los votantes no blancos ocupan el primer plano

Como la primera primaria en el sur de Estados Unidos, Carolina del Sur fue más decisiva que Iowa y Nueva Hampshire para los nominados Barack Obama en 2008, Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. Los tres dominaron entre la numerosa población negra de Carolina del Sur, que puede aportar más de la mitad del electorado demócrata en la primaria del estado.

Con Nevada y Nuevo México en la siguiente etapa, eso exigirá que los candidatos busquen el apoyo de más votantes latinos desde el inicio del proceso.

El cambio respecto de Iowa y Nueva Hampshire no significa que candidatos poco conocidos no puedan despegar, como lo hizo Pete Buttigieg en Iowa y Nueva Hampshire en 2020, cuando era un exalcalde de 37 años. Simplemente no podrán hacerlo ante un público casi totalmente blanco.

“Si no puedes ir a cada parte de este país y presentar tu argumento, no deberías postularte para presidente”, afirmó Finney.

La dinámica entre progresistas y el sistema podría cambiar

No existe un acuerdo sobre cómo la división de los demócratas entre progresistas y liberales tradicionales podría reflejarse o no en el calendario de nominación.

“Creo que nuestros votantes de primarias en el norte probablemente son un poco diferentes de los votantes de primarias en Carolina del Sur”, dijo Boyd Brown, exmiembro del Comité Nacional Demócrata por Carolina del Sur. “No son las ideologías ‘woke’ de las que simplemente no podemos deshacernos” en otros lugares.

Nina Smith, exasesora de Buttigieg que ahora trabaja estrechamente con causas progresistas, discrepó. Smith señaló que los afroestadounidenses de Carolina del Sur, en particular, se han inclinado por candidatos más moderados, rechazando dos veces al senador de Vermont Bernie Sanders en favor de Clinton y Biden.

Sin embargo, añadió, “los votantes negros del Sur son más progresistas de lo que se les reconoce” en materia de políticas, aunque también son “realistas” sobre lo que es posible.

“Vivir bajo Jim Crow y otras estructuras opresivas te obligará a adoptar ese enfoque”, manifestó, refiriéndose al sistema de segregación racial en el sur del país.

Smith indicó que, debido a que Carolina del Sur inicia el proceso, seguida de muchos estados sureños en el Súper Martes poco después de que concluya la primera tanda, los progresistas tendrán que tomarse el tiempo para escuchar y luego adaptar sus mensajes.

“Muchos votantes negros no se ven reflejados necesariamente en las ideas y argumentos que plantean los progresistas”, afirmó.

Los sindicatos tendrán protagonismo en los estados de votación temprana

Nevada cuenta con los sindicatos de la industria de servicios por Las Vegas; Michigan tiene la industria automotriz y las industrias manufactureras de apoyo asociadas; Virginia alberga a más trabajadores federales que cualquier otro estado.

“El movimiento sindical sigue siendo muy importante”, dijo Dean.

Más allá de buscar el respaldo del sindicalismo organizado, las campañas y el partido recurrirán a los sindicatos para ayudar a difundir el mensaje demócrata entre los votantes y llevar a la gente a las urnas.

Más eficiencia de calendario para los candidatos

Las campañas tienen dificultades para equilibrar muchas exigencias, como reunirse con votantes en persona, recaudar dinero y preparar la logística de los viajes. Como resultado, lugares como Nevada han recibido poca atención en el pasado porque los candidatos, la mayoría provenientes de la parte oriental del país, han concluido que la inversión de tiempo no vale la pena.

Un calendario ampliado ofrece más oportunidades de agrupar actividades.

Un giro hacia el Oeste podría abarcar dos estados tempranos —Nevada y Nuevo México— e incluir una parada de recaudación de fondos en California, repleta de donantes demócratas. Un viaje a Carolina del Sur podría significar eventos de recaudación y apariciones públicas en Atlanta, Charlotte y Raleigh, ambas en Carolina del Norte. Virginia ofrece cercanía a donantes y a estudios de televisión nacionales en Washington; las mismas opciones están disponibles si se añade una parada en la ciudad de Nueva York camino a Nueva Hampshire.

Bre Maxwell, miembro del Comité Nacional Demócrata por Carolina del Sur, dijo que el tamaño del estado y los costos más bajos de medios son un igualador financiero, lo que permite que no solo los candidatos con más fondos tengan impacto.

“Pueden hacer campaña de arriba abajo en un día”, afirmó.

Se trata de primarias, con la mirada puesta claramente en noviembre

De los seis estados de votación temprana, todos salvo Carolina del Sur han sido competitivos en elecciones generales.

Eso significa que, incluso antes del Súper Martes, los candidatos demócratas habrán dedicado una importante cantidad de tiempo y recursos en estados que, en conjunto, valen 43 votos del Colegio Electoral. Eso no es menor en el camino hacia los 270 votos necesarios para ganar.

Los anuncios de televisión y la cobertura informativa también pueden extenderse. Los mercados que apuntan a partes de Carolina del Sur también alcanzan porciones de Carolina del Norte y Georgia.

Después de todo, dijo Brown, el objetivo es poner a un demócrata en la Casa Blanca.

“Esto no es un club social ni de debate. Es un partido político”, afirmó.

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Barrow informó desde Atlanta. La periodista de The Associated Press Meg Kinnard contribuyó a este despacho desde Columbia, Carolina del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP