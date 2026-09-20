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Caleb Williams sale del partido de los Bears ante Vikings por lesión en la pierna derecha

CHICAGO (AP) — El quarterback de los Bears de Chicago, Caleb Williams, salió del partido del domingo contra Minnesota en el cuarto cuarto con una aparente lesión en la pierna derecha.

El quarterback de los Bears de Chicago Caleb Williams tendido en el suelo con una lesión durante el encuentro ant los Vikings de Minnesota el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
El quarterback de los Bears de Chicago Caleb Williams tendido en el suelo con una lesión durante el encuentro ant los Vikings de Minnesota el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Williams se lesionó mientras corría para improvisar hacia la banda, en territorio profundo de los Vikings, con unos 7 minutos y medio por jugar. Williams, de 24 años, fue ayudado a salir del campo.

Williams completó 15 de 26 pases para 138 yardas, con una intercepción. La selección número 1 del draft de 2024 también tuvo cinco acarreos para 42 yardas en condiciones de lluvia en el Soldier Field.

Tyson Bagent reemplazó a Williams, y la serie terminó cuando el gol de campo de 23 yardas de Cairo Santos fue bloqueado por Isaiah Rodgers, lo que preservó la ventaja de Minnesota por 6-3.

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FUENTE: AP

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