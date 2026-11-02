americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caleb Williams brilla y Jeffery Simmons sacude a Seattle en triunfo 34-17 de los Bears

SEATTLE (AP) — Caleb Williams lanzó un pase de touchdown en la serie ofensiva inicial y Jeffery Simmons aportó exactamente lo que Chicago necesitaba en defensa, mientras los Bears vencieron 34-17 a los Seahawks de Seattle el lunes por la noche.

DAndre Swift (4), corredor de los Bears de Chicago, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Seahawks de Seattle, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Mark J. Terrill)
D'Andre Swift (4), corredor de los Bears de Chicago, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Seahawks de Seattle, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Williams fue sumamente eficiente para los Bears (6-2) ante una de las defensas más tacañas de la NFL: no cometió pérdidas de balón, recibió apenas una captura y lanzó para 247 yardas, al completar el 71% de sus pases.

El desempeño de Williams ayudó a preparar tres acarreos cortos de touchdown de D'Andre Swift, y eso resultó más que suficiente ante Sam Darnold y los Seahawks (4-4), gracias al impacto que Simmons tuvo en la defensa.

Simmons, adquirido la semana pasada procedente de Tennessee a cambio de un paquete que incluyó dos selecciones de primera ronda, tardó poco en causar un gran impacto en una defensa a la que le habían faltado jugadores determinantes.

Consiguió una captura en la primera serie, sumó otra tacleada para pérdida y terminó con seis tacleadas y un pase defendido, mientras Chicago limitó a Seattle a 252 yardas y a una conversión en tercer down en 11 intentos.

Los Seahawks, campeones defensores del Super Bowl, perdieron por tercera vez en cuatro partidos y ahora miran desde abajo la clasificación de playoffs de la NFC, y no pueden permitirse muchos tropiezos más. La derrota puso fin a una racha de 30 partidos de Seattle en temporada regular y playoffs —la cuarta más larga para cualquier equipo en la era del Super Bowl— sin perder por más de cuatro puntos.

Sam Darnold completó 17 de 34 para 188 yardas y dos touchdowns por Seattle, pero su intercepción en el cuarto periodo preparó el tercer TD de Swift, que puso el marcador 34-17 con 4:41 por jugar.

Los Seahawks volvieron a tener problemas para correr el balón pese a su canje de la semana pasada por el guardia Quenton Nelson, tres veces All-Pro, y al regreso de Zach Charbonnet y Jadarian Price tras lesiones. Seattle corrió para apenas 81 yardas.

Los Seahawks quedaron maniatados por Simmons y los Bears durante casi toda la primera mitad, hasta que Darnold conectó con Jaxon Smith-Njigba en un pase de 43 yardas con 30 segundos restantes en el segundo cuarto.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene mucha responsabilidad en la crisis de Cuba

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene "mucha responsabilidad" en la crisis de Cuba

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

COMIENZA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS DiTÚ en CUBA: Palmares busca empresarios para administrar 33 cafeterías, Pero el Estado conservará la propiedad

COMIENZA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS DiTÚ en CUBA: Palmares busca empresarios para administrar 33 cafeterías, Pero el Estado conservará la propiedad

🚨✈️ IDENTIFICAN A JOVEN PILOTO DE 20 AÑOS VINCULADA AL JET QUE SE ESTRELLÓ EN PALM BEACH: REVELAN DRAMÁTICO AUDIO ANTES DEL IMPACTO

🚨✈️ IDENTIFICAN A JOVEN PILOTO DE 20 AÑOS VINCULADA AL JET QUE SE ESTRELLÓ EN PALM BEACH: REVELAN DRAMÁTICO AUDIO ANTES DEL IMPACTO

🚨🇺🇸 ¡ALERTA PARA LOS REPUBLICANOS! NUEVA ENCUESTA DEL NEW YORK TIMES MUESTRA VENTAJAS DEMÓCRATAS EN SIETE ESTADOS CLAVE

🚨🇺🇸 ¡ALERTA PARA LOS REPUBLICANOS! NUEVA ENCUESTA DEL NEW YORK TIMES MUESTRA VENTAJAS DEMÓCRATAS EN SIETE ESTADOS CLAVE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter