Caen las acciones en Asia y sube el petróleo mientras se estancan las conversaciones con Irán

Una persona camina ante una pantalla con el índice bursátil Nikkei de Japón en la fachada de una correduría, el martes 28 de abril de 2026 en 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Pese a un frágil alto el fuego, el estrecho de Ormuz sigue, en la práctica, cerrado. Gran parte de Asia, incluido Japón, un país pobre en recursos, depende de esa ruta para sus envíos de petróleo.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón cayó 1% hasta 59.917,46 después de que el banco central optara por mantener sin cambios su tasa de interés clave en 0,75%.

El Banco de Japón señaló que, aunque la economía aún crecía de manera moderada, se esperaba que se desacelerara a medida que la guerra empuja al alza los precios del crudo y de otros productos. La votación de su junta de política monetaria, por 6 a 3, no fue unánime. Han ido aumentando las presiones para que Japón eleve gradualmente las tasas de interés tras mantenerlas cerca de cero o por debajo de ese nivel durante años para combatir la deflación.

“Existen diversos riesgos para las perspectivas”, señaló el banco en un comunicado. Añadió: “Por el momento es necesario prestar especial atención al impacto del rumbo futuro de la situación en Oriente Medio”.

En otras plazas de Asia, el Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,4% hasta 6.641,02.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,1% hasta 25.642,69, mientras que el Composite de Shanghái perdió un 0,3% y se ubicó en 4.074,47.

El S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,6% hasta 8.710,70.

El precio del barril de crudo Brent para entrega en junio subió 1,85 dólares hasta 110,08 dólares. El Brent para entrega en julio —donde se concentra una mayor parte de las operaciones en el mercado petrolero— aumentó 2 dólares hasta 103,69 dólares por barril.

Los precios del Brent estaban en torno a 70 dólares por barril antes de la guerra y, por momentos, se han disparado hasta casi 120. El crudo de referencia de Estados Unidos sumó 1,43 dólares hasta 97,80 dólares por barril.

La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también anunciarán decisiones sobre tasas de interés esta semana.

El lunes, el S&P 500 avanzó un 0,1% hasta su más reciente máximo histórico, en 7.137,91, una desaceleración tras semanas de fuertes alzas impulsadas por sólidos informes de ganancias corporativas y por la esperanza de que la economía pueda evitar el impacto más dramático de la guerra.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0,1% hasta 49.167,79. El índice compuesto Nasdaq subió 0,2%.

Los inversionistas también miran hacia los próximos reportes de resultados de algunas de las acciones más influyentes de Wall Street, entre ellas Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Apple.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente tras el alza de los precios del petróleo. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años aumentó a 4,33% desde 4,31% al cierre del viernes.

En las operaciones cambiarias de primera hora del martes, el dólar de Estados Unidos bajó levemente a 159,04 yenes japoneses desde 159,42 yenes. El euro se cotizaba a 1,1702 dólares, por debajo de 1,1720.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP