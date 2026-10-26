Cae en Bolivia un presunto jefe de sicarios del PCC sospechoso de 40 asesinatos en Brasil

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Engri Júnior de Almeida Maia, alias Junior Trindale o Pablo Escobar de Goiás, es un fugitivo de la justicia de Brasil sospechoso de 40 asesinatos en ese país y otros doce en Bolivia, donde vivía con una identidad falsa desde 2021, informó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo en una rueda de prensa.

El detenido, de 38 años, fue capturado en la población rural de Concepción, en la región de Santa Cruz, situada en el oriente boliviano y cerca de la frontera con Brasil, en un operativo policial “de alto nivel” con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Federal de Brasil, dijo por su parte el comandante de la policía, general Adrián Álvarez.

El presunto sicario fue herido de un disparo en la cabeza en el enfrentamiento con una banda rival, del cual las autoridades no dieron detalles, y luego fue arrestado por las fuerzas policiales. Está internado en una clínica de Santa Cruz bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Junto al sospechoso fueron detenidos su novia y otros cuatro brasileños vinculados con su organización, cuyas identidades no trascendieron.

Según Álvarez, De Almeida Maia “era muy temido en los círculos criminales” y organizó otra red vinculada al PCC, denominada Amigos del Estado (ADE), para brindar protección al traslado a Brasil de grandes cargamentos de cocaína del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Santa Cruz y entregado a la DEA en marzo.

Diversos informes nacionales e internacionales han señalado que Bolivia se ha convertido en un centro de operaciones de carteles internacionales, principalmente el PCC y el Comando Vermelho de Brasil, que según las autoridades libran una feroz guerra por el control de las rutas que operaba Marset en una vasta red de tráfico de cocaína a Brasil y Europa.

La disputa por las rutas de tráfico de drogas ha disparado la tasa de homicidios y los sicariatos, sobre todo en la región de Santa Cruz, según la policía. Oviedo dijo que en los últimos meses fueron expulsados 40 extranjeros, la mayoría de ellos altos mandos de esos dos grupos criminales que Washington declaró este año organizaciones terroristas extranjeras. FUENTE: AP