Cadillac se ganó el respeto de sus rivales tras su primera carrera de F1 en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Tras un sólido debut en Australia, el director de la escudería Cadillac, Graeme Lowdon, afirmó que el equipo se ha ganado el respeto de sus rivales y planea apoyarse en una “plataforma realmente sólida” para tener éxitos futuros.

El mexicano Sergio Pérez de Cadillac maniobra su auto durante la tercera sesión de práctica antes del Gran Premio de Australia el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
La marca de General Motors tuvo una preparación breve para su presentación en la máxima categoría del automovilismo en el Albert Park de Melbourne, ya que solo consiguió su acuerdo comercial con el deporte en noviembre de 2024. Aunque los preparativos ya estaban muy avanzados en su base en Silverstone Park, ubicada junto al famoso circuito del Reino Unido.

No hubo ninguna sorpresa en cuanto a los tiempos del equipo estadounidense en la primera carrera del 2026: Sergio Pérez terminó 16to, tras salir 18to en la parrilla; mientras que su compañero Valtteri Bottas no pudo finalizar después de partir 19no. Pero el equipo puede sentirse orgulloso de haber logrado clasificar dos autos y ponerlos en la parrilla en la competición de automovilismo más dura del mundo.

“En términos de una primera carrera para un equipo nuevo, estoy muy, muy satisfecho con la manera en que el equipo ha hecho todo”, le comentó Lowdon a The Associated Press. “Habría sido estupendo llevar ambos autos a la meta, sin duda. Y todavía no he estado en todas las reuniones para ver cuál fue el detalle del problema que tuvimos con el auto de Valtteri, pero ciertamente parecía que no era algo sobre lo que tuviéramos control directo”.

“Pero lograr que un auto llegue a la meta es, en cierto modo, una señal del inicio de un viaje muy, muy largo. Estoy más contento con el enfoque general del equipo. Lo que creo que hemos creado aquí son los cimientos de algo que podría ser realmente muy especial”.

Cadillac, sin embargo, no sacará demasiadas conclusiones por haber terminado por delante de Aston Martin, que tuvo un inicio de temporada de pesadilla con una poco competitiva y poco fiable unidad de potencia de Honda que le costó kilometraje; lo que garantiza que el equipo esté destinado a permanecer en la parte trasera en el futuro previsible.

“Creo que lo que sí hace es dar contexto de lo difícil que es la Fórmula 1”, manifestó Lowdon. “La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Y siempre lo he dicho: creo que es el máximo deporte de equipo del mundo, pero también es el deporte de equipo más difícil del mundo porque, en esencia, todos intentan hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo bajo el mismo conjunto de reglas, y por eso la competencia es feroz”.

