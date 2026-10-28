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Cade Cunningham anota 30 puntos y Pistons resisten ante Hornets para ganar 97-89

DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 30 puntos para ayudar a que los Pistons de Detroit resistieran las arremetidas finales de los Hornets de Charlotte y los vencieran el miércoles por 97-89.