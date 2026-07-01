Cade Cavalli se disculpa por decirle a Willson Contreras: 'Siéntate, chico'

Cade Cavalli de los Nacionales de Washington es contenido por sus compañeros después de que comenzara una pelea en el encuentro ante los Medias Rojas de Boston el martes 30 de junio del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

“Estoy extremadamente afectado por la manera en que se percibieron las cosas. Obviamente, no hubo ninguna mala intención detrás de eso”, manifestó Cavalli.

Cavalli le gritó a Contreras después de poncharlo mirando con un lanzamiento en cuenta completa en la cuarta entrada de la victoria 8-1 de los Nacionales ante los Medias Rojas.

El término “boy” tiene una historia racista en Estados Unidos. Contreras, quien es venezolano, evitó pronunciarse cuando se le preguntó después del juego si sentía que había un componente racial en la elección de palabras de Cavalli.

“Mis compañeros me conocen, mi familia me conoce, esta organización me conoce. No pude dormir por eso”, reconoció Cavalli. “Me dolió el corazón, al saber que, si hay un niño negro de 13 años en D.C. que ve eso — que me admiraba y cree que lo percibió de una manera que no era la intención con la que salió, y entonces ya no me admira — eso me duele en el corazón”.

“Hay una historia detrás de esa palabra, y eso es algo que, como competidor, como en el fútbol americano o el baloncesto, jugando whiffle ball con mi hermano, no lo entiendes”, indicó Cavalli. “Y luego se percibe de una manera que no era mi intención, y entonces aprendes de eso. No volverá a pasar”.

El derecho de 27 años dijo que no se dio cuenta del clamor público en redes sociales hasta que regresó a su habitación de hotel.

“Miré mi teléfono y vi lo que la gente decía de mí. Vi lo destrozada que estaba mi esposa. Me dolió el corazón. No podía creerlo. De verdad que no podía. Porque sé que la gente me conoce, y conoce mi carácter, y ese no soy yo. Así que fue duro. Realmente no dormí anoche”.

Contreras caminaba de regreso al dugout después de poncharse y le gritó a Cavalli: “¿Me estás hablando a mí?”. Se intercambiaron algunas palabras y se lanzó hacia el montículo. Lo detuvieron antes de que llegara al lanzador. Intentó arrojar su casco por encima de un grupo de jugadores hacia el derecho.

Después de eso, las cosas se calmaron rápidamente, aunque el breve altercado terminó con las expulsiones de Contreras, el mánager interino de Boston Chad Tracy, el jardinero de los Medias Rojas Nate Eaton y el lanzador de Washington Miles Mikolas.

Cavalli dijo que aún no se había disculpado con Contreras, pero espera que escuche su explicación.

“No me he comunicado con él. Sé que ambos somos competidores; espero que él escuche esto y entienda que no era en absoluto lo que se pretendía”, indicó Cavalli. “Creo que él lo sabe. Pero si lo veo, quiero asegurarme de que lo sepa”.

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FUENTE: AP