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Cachorros vencen 6-4 a los Cardenales con 4 carreras en la sexta y evitan la barrida

CHICAGO (AP) — Nico Hoerner impulsó dos carreras, Pete Crow-Armstrong conectó dos hits y los Cachorros de Chicago remontaron para vencer el domingo 6-4 a los Cardenales gracias a cuatro carreras en la sexta entrada ante una desordenada defensa de San Luis para evitar la barrida.

Nico Hoerner de los Cachorros de Chicago batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Melissa Tamez)
Nico Hoerner de los Cachorros de Chicago batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Alex Bregman conectó un doble impulsor, el bateador emergente venezolano Pedro Ramírez produjo una carrera y los Cachorros anotaron dos carreras sucias para ganar por décima vez en sus últimos 13 juegos.

Jordan Walker conectó su 20mo cuadrangular, un batazo de tres carreras en la sexta, y luego impulsó una cuarta carrera con un elevado de sacrificio en la octava para llevar su total de carreras impulsadas a 67. El novato JJ Wetherholt y Alec Burleson aportaron dos hits cada uno.

Después de que el batazo de Walker al jardín izquierdo profundo puso a San Luis arriba 3-2, Chicago aprovechó dos errores de los Cardenales en la parte baja de la sexta.

Hoerner empató 3-3 con un sencillo impulsor ante Matthew Liberatore (4-6). Michael Busch anotó para poner el juego 4-3 cuando el antesalista dominicano José Fermín tiró desviado el rodado de doble matanza de Dansby Swanson, por fuera de la segunda base y hacia el jardín derecho.

Hoerner anotó desde tercera con el elevado de sacrificio de Ramírez hacia Walker en el jardín derecho. Swanson llegó al plato desde segunda para el 6-3 cuando el tiro de Walker a tercera se fue desviado, rebotó y pasó de largo de la almohadilla.

Drew Pomeranz (1-3) lanzó una entrada como relevista para conseguir su primera victoria con los Cachorros desde que se reincorporó al equipo el viernes. Jacob Webb lanzó las dos últimas entradas para su tercer salvamento.

El abridor mexicano de los Cachorros, Javier Assad, no permitió carreras en 4 2/3 entradas, en las que concedió dos sencillos, dio dos bases por bolas y ponchó a dos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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