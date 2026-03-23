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Cachorros: Seiya Suzuki inicia la temporada en la lista de lesionados por un esguince de rodilla

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — El jardinero de los Cachorros de Chicago Seiya Suzuki comenzará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de un esguince en la rodilla derecha sufrido mientras jugaba con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol.

Seiya Suzuki, de Japón, es retirado en un intento de robo de segunda base al ser tocado por Gleyber Torres, de Venezuela, durante la primera entrada del juego de béisbol de cuartos de final del Clásico Mundial, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Seiya Suzuki, de Japón, es retirado en un intento de robo de segunda base al ser tocado por Gleyber Torres, de Venezuela, durante la primera entrada del juego de béisbol de cuartos de final del Clásico Mundial, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Los Cachorros ya habían descartado a Suzuki para el juego inaugural del jueves contra Washington. El mánager Craig Counsell comentó el lunes que Suzuki pasará a la lista de lesionados tras sufrir un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla en la derrota de Japón ante Venezuela el 14 de marzo, en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Suzuki, de 31 años, caminó con cautela hacia el dugout después de deslizarse de cabeza hacia la segunda base cuando fue puesto out intentando robar en la primera entrada. Fue reemplazado en el jardín central al término de esa mitad de la entrada.

Suzuki entra en la última temporada de un contrato de cinco años y 85 millones de dólares. Batea para .269 con 87 jonrones y 296 carreras impulsadas en 532 juegos con los Cachorros, incluyendo 103 impulsadas —la mayor cifra del equipo— con 32 cuadrangulares en 2025.

Chicago incorporará al veterano Michael Conforto al roster de 40 jugadores antes del juego inaugural. Conforto fue invitado a los entrenamientos de primavera sin estar en el roster. El jugador de 33 años bateó para .273 esta primavera. Apenas bateó para .199 con 12 jonrones la temporada pasada con los Dodgers de Los Ángeles.

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FUENTE: AP

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