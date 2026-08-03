Cachorros listos para adquirir al lanzador Clay Holmes y al jardinero Tyrone Taylor de Mets

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Tyrone Taylor, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta el lunes 27 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Los equipos han acordado el canje, pendiente de revisiones médicas, según una persona con conocimiento directo del acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque el movimiento no había sido anunciado por ninguna de las partes.

Es el más reciente esfuerzo de los activos Cachorros por reabastecer un cuerpo de lanzadores diezmado por las lesiones, mientras intentan alcanzar al líder Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional y conservar el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Más temprano en el día, Chicago obtuvo al relevista Ryan Zeferjahn de los Angelinos de Los Ángeles a cambio de dos jugadores de ligas menores: el receptor venezolano Moisés Ballesteros y el derecho Mason McGwire —hijo del retirado bateador de poder Mark McGwire. El equipo también sumó al zurdo Braxton Garrett de los Marlins de Miami por un par de peloteros de ligas menores: el infielder Jonathon Long y el derecho Jace Beck.

Garrett fue enviado a Triple-A Iowa.

Esos acuerdos se concretaron un día después de que los Cachorros, reforzaran su rotación al adquirir al veterano abridor Kevin Gausman en un canje con los Azulejos de Toronto.

Holmes parece estar prácticamente listo para regresar tras una fractura en la pierna derecha que lo ha mantenido fuera desde mediados de mayo. Tenía marca de 4-4 con efectividad de 2,39 en nueve aperturas antes de lesionarse.

___ El periodista de béisbol de AP Mike Fitzpatrick en New York contribuyó a este informe. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP