Cachorros: Holmes, Harvey, Rea y Thielbar van a la agencia libre

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ARCHIVO - Clay Holmes lanza para los Cachorros de Chicago contra los Medias Rojas de Boston, el 25 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Greg M. Cooper) AP

Holmes, de 33 años y adquirido de los Mets el 3 de agosto, acordó en diciembre de 2024 un contrato de tres años y 38 millones de dólares con Nueva York que incluía una opción del jugador por 12 millones de dólares para 2027.

Terminó 6-8 con una efectividad de 3,29 en 18 aperturas, incluidas marca de 2-4 con efectividad de 4,25 en nueve apariciones con Chicago. Su peroné derecho se fracturó el 15 de mayo cuando fue golpeado por una línea de 111,1 mph conectada por Spencer Jones, de los Yankees de Nueva York, y no regresó a las Grandes Ligas hasta el 8 de agosto.

Harvey tenía un contrato de un año por 6 millones de dólares que incluía un salario de 5 millones para 2026, y los Cachorros rechazaron una opción mutua de 8 millones con una compensación de rescisión de 1 millón. El lanzador de 31 años trabajó apenas cuatro innings en cuatro apariciones, la última el 8 de abril, y luego ingresó en la lista de lesionados por inflamación en el tríceps derecho.

Chicago rechazó una opción del club por 7,5 millones de dólares sobre Rea, que formaba parte de un contrato de un año por 6,5 millones, y optó por pagar una compensación de rescisión de 1 millón. El lanzador de 36 años terminó 8-8 con una efectividad de 4,34 en 19 aperturas y 15 apariciones como relevista.

Thielbar, de 39 años, tenía un contrato de un año por 4,5 millones de dólares que incluye un salario de 4 millones para 2026, y los Cubs rechazaron una opción mutua de 6 millones con una compensación de rescisión de 500.000 dólares. Registró marca de 3-4 con una efectividad de 4,86 en 58 apariciones como relevista. Thielbar estuvo fuera de acción entre el 23 de abril y el 19 de mayo por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Chicago tenía una opción del club por 2,5 millones de dólares sobre Webb, quien tuvo un salario base de 1,5 millones este año y ganó 500.000 dólares en bonificaciones por rendimiento. El lanzador de 33 años terminó 6-5 con una efectividad de 3,36 y nueve salvamentos en 68 apariciones como relevista.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP