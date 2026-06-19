Cabo Verde: Vozinha, recibe apoyo familiar antes del duelo con Uruguay en el Mundial

El portero de Cabo Verde Vozinha celebra el empate con España en el Grupo H de la Copa Mundial, sosteniendo la bandera de su país, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

El jugador de 40 años recibió el premio al mejor del partido en el empate sin goles de Cabo Verde el lunes, una actuación que le dio proyección internacional y un aumento de popularidad en las redes sociales.

Entre los aficionados que lo alientan en Estados Unidos están su padre, Jose Pedro Dias, y su hermano, Delmiro Évora Nascimento, quien también es futbolista. La madre de Vozinha, que inicialmente había tenido dificultades para obtener una visa, también tiene previsto llegar a Estados Unidos antes del partido del domingo.

Al hablar antes de la sesión de entrenamiento del jueves en la base de entrenamiento de Cabo Verde en Tampa, Vozinha manifestó que tener a su familia cerca era uno de los aspectos más significativos de su experiencia en el Mundial.

“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial. Mi padre también está aquí, y mi hermano también, así que estoy muy feliz”, dijo.

El nombre completo de Vozinha es Josimar José Évora Dias. Su padre contó que lo llamaron así por Josimar, defensor de la selección de Brasil en el Mundial de 1986 en México.

“Vi los partidos y me enamoré de la selección brasileña. Lo disfruté mucho y hubo algunos jugadores que destacaron; uno de ellos fue Josimar, un lateral derecho, que marcó dos goles y realmente dejó su huella en ese Mundial”, recordó.

Al igual que otros aficionados que animaban al equipo en su base de entrenamiento en Tampa, Dias irradiaba orgullo por el exitoso inicio de Cabo Verde en su primer Mundial.

“Como padre, siento un orgullo inmenso", dijo. Todos los caboverdianos ahora mismo se sienten orgullosos de ser caboverdianos y del desempeño actual de Cabo Verde; es algo que nunca habríamos imaginado que fuera posible”.

El hermano de Vozinha estuvo de acuerdo.

“No tengo palabras para describir este momento. Solo tenemos que vivirlo porque es un momento único en la vida para un futbolista profesional: estar en el Mundial, jugar contra España, ofrecer la actuación que él ofreció”, expresó.

Vehículos recreativos llenos de aficionados de Cabo Verde, vestidos con el azul de la bandera nacional y adornados con sombreros de playa a juego y banderas a modo de capas, llegaron al pequeño estacionamiento fuera del campo de entrenamiento en Tampa.

Uno de ellos, Benjamin Ferrera, calificó el empate con España como “increíble”.

“No tengo palabras, porque nadie lo esperaba. Somos solo 500.000 personas en islas pequeñas. Estar en este tipo de escenario con el mundo mirándonos es simplemente magnífico”, comentó.

Ferrera nació en Cabo Verde, pero ahora vive en Massachusetts, que alberga la mayor parte de la diáspora caboverdiana en Estados Unidos y a veces es llamado la 11ª isla de Cabo Verde.

También forma parte del equipo de seguridad del Gillette Stadium en Foxborough, una de las sedes anfitrionas del torneo de este año.

“Lo nuestro es la alegría. Cuando crecí, siempre escuché que Cabo Verde no tiene fútbol, que nunca llegaríamos a un Mundial. Hoy me enorgullece decir que estamos aquí y que vamos a hacer historia”, dijo Ferrara.

La nación, un archipiélago frente a la costa occidental de África, fue la única de los cuatro debutantes del torneo que evitó la derrota en su primer partido. Si se le pregunta a Andreia Levy, organizadora del grupo de aficionados 12 Sharks, fue el destino.

“Por supuesto, confiaba en los chicos. Sabíamos que era posible hacer algo aquí”, sostuvo.

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Zach Pascuzzi es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

FUENTE: AP