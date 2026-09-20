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Butker patea el gol de campo ganador y los Chiefs vencen 33-30 a los Colts en tiempo extra

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Harrison Butker pateó dos goles de campo en la prórroga; el segundo, de 40 yardas, lo prepararon Patrick Mahomes y Kenneth Walker III cuando el tiempo expiraba, para darle a los Chiefs de Kansas City una victoria de 33-30 sobre los Colts de Indianápolis la noche del domingo.

Kenneth Walker III (9), corredor de los Chiefs de Kansas City, es derribado por Cam Bynum (0), safety de los Colts de Indianápolis, mientras el linebacker Jaylon Carlies (57) observa durante el tiempo extra del partido de la NFL del domingo 20 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)
Kenneth Walker III (9), corredor de los Chiefs de Kansas City, es derribado por Cam Bynum (0), safety de los Colts de Indianápolis, mientras el linebacker Jaylon Carlies (57) observa durante el tiempo extra del partido de la NFL del domingo 20 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Mahomes terminó con 382 yardas por pase y tres touchdowns, Walker corrió para 117 yardas, y Travis Kelce pareció una versión más joven de sí mismo con nueve recepciones para 101 yardas y una anotación, mientras los Chiefs mejoraron a 2-0.

Daniel Jones sumó 210 yardas por pase con un touchdown y una intercepción por los Colts. Jonathan Taylor tuvo 92 yardas por tierra y dos touchdowns.

Los Chiefs creyeron que habían ganado el partido antes en la prórroga, en una extraña secuencia de acontecimientos.

Butker pateó un gol de campo de 31 yardas para darles la ventaja, y los Colts (0-2) respondieron en su posesión con un pase profundo de Jones a Laquon Treadwell, quien había superado a L'Jarius Snead. Treadwell pareció estar perdiendo el control del balón al caer al suelo, se levantó después de haber completado la recepción, el balón se le soltó y vio cómo los Chiefs se lanzaron sobre él.

La jugada fue marcada como balón suelto en el campo, pero los árbitros la revisaron y determinaron que Treadwell hizo down por contacto. Eso le dio a los Colts la oportunidad de anotar un touchdown para tomar la delantera, pero al final tuvieron que conformarse con el gol de campo de 38 yardas de Spencer Shrader para empatar.

Los Chiefs tomaron el balón una vez más con 3:11 por jugar en la sesión extra, y entregaron el ovoide a Walker en tres jugadas consecutivas para llegar a la mitad del campo. Pero el golpe definitivo para Indianápolis fue un pase de 22 yardas al corredor, que preparó la patada ganadora de Butker.

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