Buscan a 5 desaparecidos tras choque de dos embarcaciones en Trinidad y Tobago

Los rescatistas pasaron la mayor parte del día buscando al menos a cinco personas que fueron reportadas como desaparecidas después de la colisión, indicó el Hunters Search and Rescue Team, una organización no gubernamental local que apoya a las autoridades en la búsqueda.

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó que dos botes chocaron el domingo por la noche en aguas frente a la península noroccidental de Trinidad, la mayor de las dos islas principales que conforman la nación caribeña.

“Los informes preliminares indican que varias personas siguen sin ser localizadas mientras continúan las labores de búsqueda”, indicó el servicio de guardacostas en un comunicado.

Cuando las dos embarcaciones colisionaron, una de ellas se elevó por el aire, arrojando a sus ocupantes al agua, según el testigo Jonathan Salandy, capitán de una embarcación de la empresa turística local Pontoon Tours TT.

“Vi gente en el agua por todas partes”, señaló en una declaración en video.

Salandy contó que él y su tripulación se apresuraron a llegar al lugar y comenzaron a rescatar a los sobrevivientes en medio de la oscuridad. Indicó que lanzaron chalecos salvavidas a las víctimas y subieron a algunas de ellas a la embarcación turística.

“Un hombre tenía una laceración grave en la cabeza y mucha sangre”, relató Salandy.

La guardia costera confirmó que algunas de las personas rescatadas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir tratamiento por lesiones. Las autoridades no dijeron de momento cuántas resultaron heridas.

Familiares y amigos de los desaparecidos se reunieron el lunes en una playa cercana en la localidad de Chaguaramas, en el extremo noroccidental de Trinidad. Pasaron horas rezando mientras aguardaban novedades de las autoridades.

Hay una cadena de islas más pequeñas frente a la península noroccidental de Trinidad. Esas islas, que forman parte del territorio de Trinidad y Tobago, son populares para paseos y eventos de fin de semana. Se utilizan pequeñas embarcaciones para transportar a las personas entre la isla principal y las islas menores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP