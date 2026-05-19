Buscan a 3 desaparecidos en Alemania tras un derrumbe en una posible explosión de gas

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Personal de emergencias trabaja junto a los escombros de una vivienda derruida en el centro de Görlitz, Alemania, el lunes 18 de mayo de 2026. (Paul Glaser/dpa via AP) AP

La policía indicó que una explosión de gas pudo haber provocado del derrumbe del edificio, que ocurrió la noche del lunes.

Los servicios de emergencia actuaron con gran cautela en el lugar ante la posibilidad de fugas de gas, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Tras intentos infructuosos de localizar a los desaparecidos bajo los escombros con ayuda de perros de búsqueda, los rescatistas comenzaron a retirar los restos con una excavadora y a mano alrededor de las 2 de la mañana del martes.

La policía señaló que las preocupaciones iniciales de que hasta cinco personas pudieran haber quedado sepultadas bajo los escombros resultaron ser erróneas.

Un hombre que temía que su esposa y su primo pudieran estar atrapados bajo los escombros contó el lunes que habían llegado ese día para pasar unas vacaciones en la casa alquilada. Mientras hacía compras en un supermercado cercano, escuchó una explosión y regresó a la vivienda para encontrar únicamente un gran montón de escombros, informó dpa.

La policía indicó que el edificio derrumbado, de estilo histórico guillermino, albergaba apartamentos de alquiler y de vacaciones.

Görlitz es la ciudad más oriental de Alemania y tiene una población de 57.000 habitantes. El casco antiguo histórico, que no ha sufrido daños, es un lugar popular para producciones cinematográficas internacionales. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP