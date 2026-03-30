Buscan a 27 desaparecidos tras naufragio de bote al este de Indonesia

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La embarcación, la Nazila 05, transportaba a 27 pasajeros y tripulantes cuando zarpó de la isla Taliabu, en la provincia de Molucas del Norte, poco después del anochecer del domingo. Se dirigía a Kema, una aldea costera de la misma provincia, informó Muhammad Rizal, quien dirige la oficina de búsqueda y rescate en la ciudad de Palu, en Sulawesi Central, cerca de donde se hundió la embarcación.

Rizal explicó que el incidente fue reportado por primera vez a las autoridades la mañana del lunes por el propietario del bote, Rifani Samatia, después que el capitán de la Nazila 05 se comunicara con él para informarle que la proa de la embarcación se había roto tras ser impactada por olas altas durante el mal tiempo. Unos 30 minutos después, el capitán reportó que la embarcación se había hundido.

“Las 27 personas a bordo lograron evacuar usando una lancha antes que el bote se fuera a pique”, señaló Rizal. “Sin embargo, se desconoce su ubicación actual”.

Rizal indicó que se desplegó un equipo de búsqueda y rescate en una embarcación de rescate, con apoyo de equipos de navegación y herramientas de comunicación, un helicóptero y la ayuda de pescadores locales.

También comentó que la Nazila 05 se utilizaba con frecuencia para transportar turistas y que, a nivel local, también era conocida como una embarcación pesquera o un pequeño bote de pasajeros.

Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas, donde las embarcaciones son un medio de transporte común. Con normas de seguridad laxas y problemas de hacinamiento, los incidentes ocurren con frecuencia. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP