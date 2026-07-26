Buscan a 17 tripulantes desaparecidos tras hundirse carguero vietnamita en Mar de China Meridional

El buque de carga vietnamita Khoi Nguyen 18, que transportaba a 62 personas, se hundió a última hora del sábado cerca del arrecife Fiery Cross, una isla construida por China y un puesto militar avanzado en las disputadas islas Spratly.

De los que iban a bordo, se ha encontrado a 45 tripulantes y otros 17 siguen desaparecidos.

La embarcación “se hundió mientras operaba en condiciones de mal tiempo en el Mar del Este”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La Guardia Costera de Filipinas informó que desplegó un buque patrullero y una aeronave para ayudar a buscar a los tripulantes desaparecidos tras recibir una solicitud de Vietnam. Buques de rescate y helicópteros chinos, junto con otras embarcaciones en la zona, se sumaron a la operación.

Las autoridades vietnamitas indicaron que embarcaciones pesqueras se habían unido a la búsqueda y que se notificó a las familias de quienes iban a bordo.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, la comodoro Noemie Cayabyab, señaló que estaba coordinándose con la guardia costera de Vietnam “para obtener otra información operativa necesaria para orientar la respuesta de búsqueda y rescate”.

Añadió que la guardia costera también estaba utilizando un sistema de planificación de búsqueda para mejorar las probabilidades de localizar a los tripulantes desaparecidos y que emitió una advertencia en la que instó a los barcos que transitan por la zona a mantenerse vigilantes y a ayudar si podían.

La Guardia Costera de Filipinas indicó que la operación se estaba realizando en el marco de acuerdos marítimos internacionales y de la cooperación bilateral con Vietnam.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam agradeció a China su rápida asistencia y manifestó que esperaba que la búsqueda continuara para encontrar a los tripulantes restantes.

China se ha vuelto agresiva al afirmar sus reclamaciones sobre prácticamente todo el mar de China Meridional, por el que transitan cada año alrededor de 5 billones de dólares del comercio mundial. El paso marítimo supuestamente también se asienta sobre vastos depósitos submarinos de petróleo y gas.

Además de China y Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamaciones superpuestas en la vía marítima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP