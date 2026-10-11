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Burrow lanza 4 TD, Battle logra 2 intercepciones y Bengals vencen 31-24 a Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Joe Burrow lanzó cuatro pases de touchdown, el safety Jordan Battle consiguió un par de intercepciones y los Bengals de Cincinnati vencieron el domingo 31-24 a los Dolphins de Miami.

El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow busca a quien lanzar el balón en el encuentro ante los Dolphins de Miami el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow busca a quien lanzar el balón en el encuentro ante los Dolphins de Miami el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Ja'Marr Chase, quien figuraba como duda después de sufrir una conmoción cerebral la semana pasada contra Jacksonville, atrapó seis pases para 77 yardas, incluido un touchdown de 45 yardas con una sola mano que puso el marcador 28-10.

Burrow completó 23 de 32 pases para 190 yardas y también lanzó touchdowns a las alas cerradas Mike Gesicki y Tanner Hudson, y al corredor Samaje Perine. El quarterback de los Bengals aprovechó la joven secundaria de los Dolphins y completó pases a nueve receptores distintos.

Battle interceptó a Malik Willis en series consecutivas en el segundo cuarto. El veterano tuvo un gran partido después de comentar esta semana que había detectado una señal sobre cómo Willis lanza el balón, al señalar que el quarterback de los Dolphins aparentemente da unos golpecitos al balón antes de lanzar.

Los Dolphins (0-5) se acercaron a 7 puntos con 45 segundos por jugar, gracias a una carrera de touchdown de 1 yarda de Willis, preparada por una recepción de 23 yardas del novato Kevin Coleman Jr., quien también atrapó un touchdown más temprano en el cuarto periodo. Riley Patterson estrelló el intento de punto extra en el poste izquierdo, y la patada corta posterior salió fuera de los límites para sentenciar el partido y cortar la racha de dos derrotas consecutivas de Cincinnati.

Willis tuvo apenas cinco pases completos en la primera mitad y terminó con 15 de 27 para 137 yardas por aire.

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