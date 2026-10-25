Burrow lanza 4 pases de TD y Bengals arrollan 35-13 a Ravens que no cuentan con Jackson

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El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow lanza el balón bajo presión ante el linebacker de los Ravens de Baltimore Mike Green en el encuentro del domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

Baltimore (4-3) dominó la primera mitad, y ganaba por 13-0 después de conformarse con un par de goles de campo cortos. Luego, los Ravens desperdiciaron una ventaja de dos dígitos en la segunda mitad por segunda semana consecutiva y por décima vez desde la temporada 2022.

Los Bengals (4-2) se fueron en blanco en su segundo enfrentamiento con Baltimore la temporada pasada, y esta vez no anotaron en los dos primeros cuartos antes de avanzar 66 yardas en la primera serie ofensiva tras el descanso, culminada por el pase de TD de 6 yardas de Burrow a Mike Gesicki.

Baltimore, que tuvo el balón durante 22:20 en la primera mitad, se fue con tres y fuera en su primera posesión de la segunda. El pase de anotación de 13 yardas de Burrow a Tee Higgins puso a Cincinnati al frente para no soltar la ventaja.

Baltimore ha superado a sus rivales por 65 puntos en la primera mitad esta temporada, mientras que ha sido superado por 70 después del descanso.

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FUENTE: AP