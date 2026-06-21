Burns gana su 8ª decisión seguida, Stephenson pega jonrón y Rojos vencen 4-1 a Yankees

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El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Chase Burns, lanza contra los Yankees de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 21 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Tyler Stephenson conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante el novato boricua de Nueva York Elmer Rodríguez (0-2), mientras los Rojos resistieron pese a permitir seis robos por segunda vez esta temporada.

Noelvi Marte añadió un doble impulsor en la novena.

Burns (9-1) permitió una carrera y cinco hits. Ponchó a siete y dio tres bases por bolas para convertirse en el primer jugador de los Reds en ganar ocho decisiones consecutivas desde Tom Browning en 1989.

El dominicanonJasson Domínguez, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. robaron dos cada uno para los Yankees.

El panameño José Caballero también fue puesto out intentando robar en la segunda entrada y Anthony Volpe fue sorprendido fuera de la primera base por Burns en la tercera.

Rodríguez permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio. Realizó su cuarta apertura en Grandes Ligas después de que los Yankees retrasaran un día a Gerrit Cole y al resto de sus abridores.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP