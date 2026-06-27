Burnham se distanció del premier británico Starmer, pero podría quedar atado a sus políticas

Andy Burnham se toma una foto con compañeros del grupo parlamentario del Partido Laborista en Westminster, en Londres, en su regreso a la Cámara de los Comunes tras ganar una elección especial en Makerfield, el 22 de junio de 2026. (Yui Mok/PA vía AP) AP

Pero el carismático Burnham podría tener dificultades —al menos al principio— para distanciarse de las políticas puestas en marcha por su predecesor.

Burnham, exalcalde del Gran Manchester que juró su cargo en el Parlamento horas después de que Starmer anunciara su dimisión el lunes, estará limitado por el programa por el que elegido el Partido Laborista, de centroizquierda, y que puso fin de forma contundente a 14 años de gobierno conservador en 2024.

No está del todo claro cómo sorteará esas limitaciones y aportará su sello político propio a un cargo tan inestable que lo convertiría en el séptimo primer ministro en una década. Expondrá su visión económica en un discurso la próxima semana.

“En este momento, a Andy Burnham se le aclama y se le presenta casi como un héroe popular que salvará la política británica”, afirmó Matthew Flinders, profesor de política en la Universidad de Sheffield. “La marea está cambiando y la gran cuestión para Andy Burnham es si, cuando el mundo se vuelva de repente contra él y pase a ser un villano popular, podrá aguantar la presión".

Burnham es actualmente el único aspirante al puesto de líder del Partido Laborista y del país, y probablemente asumirá el 17 de julio si nadie más entra en la contienda. Su regreso a la Cámara de los Comunes se produce tras una década al frente de la región que rodea a la tercera ciudad más grande de Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, que ha vivido un resurgimiento económico durante su mandato.

Su principal desafío será superar la incapacidad de Starmer para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de la vida.

Burnham destacó esos temas —además de la vivienda y la creación de oportunidades para los jóvenes— en una publicación en redes sociales después de que Starmer anunciara su marcha.

“El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los temas que importan, y eso es lo que obtendrá”, escribió en X.

Burnham, a quien se considera ampliamente más a la izquierda de Starmer dentro del partido, apuntó que reactivará una economía estancada sin salirse de los planes actuales de gasto y endeudamiento del gobierno. Ese compromiso ha ayudado a tranquilizar a unos mercados traumatizados en 2022 después de que la por entonces primera ministra Liz Truss anunciara recortes fiscales sin financiación y luego los retirara, lo que hizo que batiera el récord de mandato más corto, con apenas 49 días.

“Si eres un primer ministro laborista de la izquierda moderada del partido, los mercados no necesitan mucha invitación para entrar en pánico”, señaló Mark Goodwin, profesor de política en la Universidad de Coventry. “Partirán de una posición de escepticismo. Así que tendría que ser muy, muy cauto”.

Burnham, agregó, afrontará el reto “de convencer a la gente de que esto es algo diferente, sin que los mercados lo interpreten como ‘Esto es demasiado diferente’”.

Burnham afronta grandes dudas sobre prioridades presupuestarias

El político promueve lo que se ha llamado “manchesterismo”, un enfoque socialista favorable a las empresas que consiste en aprovechar la inversión privada para realizar grandes proyectos y descentralizar el gobierno para dar a las comunidades más control sobre la vivienda, los servicios públicos, el transporte y la educación.

En lo que podría ser un anticipo de cómo trasladaría poder desde la capital, según se informa, planea trasladar parte de las funciones del primer ministro más cerca de au casa, a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte del 10 de Downing Street, la oficina y residencia en Londres del líder de Reino Unido.

Ha dicho que no subirá los impuestos a los trabajadores —una promesa de Starmer— y sugirió políticas que incluyen aliviar la carga fiscal a las empresas y, posiblemente, revertir un aumento de la tasa que pagan los empleadores para financiar las pensiones, la sanidad pública y el bienestar social.

La gran pregunta es cómo financiará los programas, si eliminará las prioridades actuales y cómo atenderá las demandas de un mayor gasto en defensa, afirmó Jill Rutter, investigadora principal del centro de estudios Institute for Government.

El gobierno de Starmer se comprometió a cumplir el objetivo de la OTAN de destinar el 3,5% del Producto Interno Bruto al ejército para 2035. Pero John Healey dimitió este mes como secretario de Defensa tras quejarse de que Starmer no avanzaba con la suficiente rapidez para alcanzar la meta.

Más cómodo con los asuntos internos

La falta de experiencia de Burnham en el escenario internacional podría suponer un desafío para mejorar la llamada “relación especial” entre Londres y Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump se volviera contra Starmer.

Trump describió esta semana a Burnham como un alcalde de “pueblo” y dijo que había oído que era “extremadamente liberal” y que probablemente no ampliaría las prospecciones petroleras en el mar del Norte, una de sus quejas habituales sobre Starmer.

Starmer dio prioridad a forjar un vínculo cordial con Trump pese a sus diferencias políticas, y fue recompensado con un acuerdo comercial entre las dos naciones. Pero eso supuso enfadar a parte de la base electoral liberal de los laboristas, y el presidente se distanció de Starmer después de que el líder británico criticara sus planes sobre Groenlandia y se negara a entrar en la guerra con Irán.

Burnham no siempre ha dicho cosas buenas sobre Trump. Después de que los seguidores del mandatario asaltaran el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, Burnham publicó en X que “cualquier político que le haya prestado atención a Trump debería sentirse avergonzado ahora mismo”.

Starmer fue elogiado por muchos por su papel internacional, especialmente por reforzar el apoyo europeo a Ucrania. Pero algunos lo criticaron por distraerse con los asuntos exteriores, dijo Rutter. Ella no espera lo mismo de Burnham, y él podría delegar parte de esas tareas eligiendo a una persona con experiencia como secretario de Exteriores, el jefe de la diplomacia británica.

“No creo que Andy Burnham quiera ser ‘Andy nunca está aquí’ como sucesor de ‘Keir nunca está aquí’”, comentó Rutter, en referencia al apodo a Starmer por sus constantes viajes.

La secretaria de Exteriores, Yvette Cooper, dijo el miércoles que habló con Burnham sobre cuestiones de política y afirmó que “respalda al 100% nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania” y que “cree firmemente en la OTAN, en nuestra disuasión compartida y en las alianzas multilaterales que tenemos”.

Ir a lo seguro al principio podría permitir una reconfiguración radical

Una de las primeras prioridades de Burnham será algo con lo que Starmer tuvo dificultades: elaborar un relato claro y convincente que la población entienda sobre la dirección en la que quiere llevar al país, manifestó Flinders.

Eso encaja con las habilidades comunicativas de Burnham y con la popularidad que ha logrado al presentarse como un hombre normal del norte, afable, que prefiere las camisetas a los trajes y corbatas, juega al fútbol por diversión y es conocido por poner música de los años 90 durante batallas de DJ.

Hasta ahora, ha ido a lo seguro y ha intentado no elevar demasiado las expectativas. Pero si puede demostrar que es un líder competente y ganar apoyo público para sobrevivir los tres años que quedan hasta las generales, podrá presentar una visión más audaz para otro mandato en su propio programa electoral.

Burnham ha hablado de reformar el sistema político, como sustituir la Cámara de los Lores por un senado elegido e introducir la representación proporcional en las votaciones. También dijo que le gustaría ver al Reino Unido reincorporarse a la Unión Europea en el transcurso de su vida, aunque se alejó de esa idea durante su campaña en una circunscripción que votó 2 a 1 a favor del Brexit.

“Mi impresión es que se tomará un tiempo, de forma sensata, para formar su equipo, su relato, su historia y sus conexiones, para luego intentar asegurarse un mandato público y la próxima elección general y entonces abordar la fase más radical que quiere llevar a cabo, que es exactamente lo que hizo Margaret Thatcher en los años 80”, apuntó Flinders.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP