Burnham se acerca al poder en Reino Unido mientras Starmer busca un legado

El primer ministro británico Keir Starmer sale de 10 Downing Street en Londres, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Alastair Grant) AP

Mientras tanto, Keir Starmer, que busca asegurar un legado antes de dejar el cargo, afrontó la sesión semanal de Preguntas al Primer Ministro en el Parlamento antes de volar a Berlín para reunirse con aliados europeos y mantener conversaciones sobre Ucrania y Oriente Medio.

Starmer anunció su plan de dimitir el lunes y dejará el cargo en cuestión de semanas, una vez que el gobernante Partido Laborista elija a un nuevo líder.

Starmer y su gobierno recibieron una dura reprimenda de la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, quien enumeró una lista de supuestos fracasos y afirmó que el Partido Laborista había traicionado y abandonado a Starmer por Burnham, de quien bromeó que era apenas “un par de pestañas y una camiseta negra”.

Starmer enfatizó que estaba orgulloso de su gestión y sostuvo que había trabajado para revertir años de austeridad bajo los conservadores.

“La prueba para todo primer ministro es entregar este país en mejores condiciones de como lo encontró”, afirmó. “Sé que puedo hacerlo”.

Jones, aliado de Starmer, había sido animado a presentarse para que Burnham se sometiera a una prueba de sus ideas y políticas ante los legisladores y militantes laboristas. Otros sostienen que una contienda por el liderazgo solo causará divisiones en el partido y prolongará un periodo de incertidumbre política.

Jones declaró a Sky News que postularse al liderazgo “no es algo que vaya a hacer”.

Pero advirtió a Burnham contra un giro demasiado pronunciado hacia la izquierda en política económica, una preocupación de algunos en los ámbitos empresarial y financiero. Burnham probablemente elegirá a un nuevo responsable del Tesoro para reemplazar a Rachel Reeves, designada por Starmer. Jones dijo que debe ser alguien “que pueda tranquilizar a los mercados, tranquilizar a los sindicatos y tranquilizar al Partido Laborista parlamentario y, por extensión, al público”.

Burnham tiene previsto pronunciar un discurso la próxima semana para exponer sus planes económicos.

Starmer se marcha tras dos años en el cargo marcados por tropiezos y errores que erosionaron su posición ante su partido y el público.

Burnham, exministro del gabinete que se desempeñó desde 2017 como alcalde del Gran Manchester, ganó la semana pasada una elección especial para un escaño en el Parlamento con el objetivo expreso de desafiar a Starmer por el liderazgo del Partido Laborista y del país.

Hasta ahora, no enfrenta rivales. El exsecretario de Salud Wes Streeting, considerado su principal competidor, dice que respaldará a Burnham.

Las nominaciones para el liderazgo laborista se abrirán el 9 de julio y cerrarán una semana después. Si Burnham es el único aspirante, podría ser primer ministro el 17 de julio. Si hay una contienda, el ganador debería estar en funciones para cuando el Parlamento regrese de su receso de verano el 1 de septiembre.

Starmer declaró en la reunión semanal de su gabinete el martes que intentará supervisar una “transición ordenada” hacia su sucesor.

También mantiene una agenda intensa, tratando de consolidar un legado para su acortado periodo en el cargo. Sin embargo, no se le permite hacer nuevos anuncios importantes de política ni compromisos de gasto durante lo que resta de su mandato.

El viaje de Starmer a Berlín para una reunión del “E5” —Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido— para conversaciones sobre la defensa europea, la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, subraya el papel que ha desempeñado en el escenario mundial. Se ha mostrado más firme al trabajar con aliados para apoyar a Kiev y gestionar las repercusiones de la guerra con Irán que en el frente interno.

El gobierno británico tiene previsto publicar un plan de inversión en defensa —que provocó la dimisión del secretario de Defensa John Healey el 11 de junio— antes de una cumbre de la OTAN en Turquía el 7 y 8 de julio, a la que Starmer probablemente asista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP