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Burleson y Nootbaar guían a Cardenales en paliza de 10-3 sobre Rojos

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson conectó un jonrón y anotó cuatro carreras, Lars Nootbaar sumó dos hits y una impulsada al debutar en la campaña, y los Cardenales de San Luis arrollaron el viernes 10-3 a los Rojos de Cincinnati.