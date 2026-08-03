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Burleson pega 3 jonrones y los Cardenales vencen 13-7 a los Yankees tras perder ventaja de 6

NUEVA YORK (AP) — Alec Burleson conectó tres jonrones de dos carreras, incluido un batazo al segundo nivel de las gradas del jardín derecho que coronó una octava entrada de siete carreras, y los Cardenales de San Luis superaron a los Yankees de Nueva York a base de batazos para imponerse 13-7 la noche del lunes, después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, conecta un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York el lunes 3 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, conecta un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York el lunes 3 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Nathan Church conectó un jonrón de tres carreras que puso a San Luis al frente en la octava, después de que el dominicano George Soriano permitió un batazo de dos carreras al recién llegado de los Yankees Luis García Jr., que le dio a Nueva York una ventaja de 7-6 en la séptima.

Jimmie Crooks añadió un jonrón de dos carreras en la octava para los Cardenales.

Ryan McMahon y el panameño José Caballero abrieron la séptima con jonrones consecutivos para los Yankees ante Ryne Stanek.

El dominicano José Fermín conectó un doble impulsor para los Cardenales, y Church pegó un sencillo productor.

Schlittler permitió cuatro carreras y cuatro hits en tres entradas, su segunda apertura más corta de la temporada.

El abridor de San Luis Michael McGreevy permitió dos carreras y cuatro hits en 4 1/3 entradas. Gordon Graceffo (7-1) retiró a los últimos seis bateadores de Nueva York para acreditarse la victoria.

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