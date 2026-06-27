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Burkina Faso rompe relaciones diplomáticas con Francia, antes un aliado clave

UAGADUGÚ, Burkina Faso (AP) — El gobierno militar de Burkina Faso rompió sus lazos diplomáticos con Francia, su antigua potencia colonial, que había sido un socio clave en materia de seguridad para la nación de África Occidental antes de que las relaciones se fracturaran.

ARCHIVO - En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa RIA Novosti, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, a su llegada al Gran Palacio del Kremlin, en Moscú, Rusia, el 10 de mayo de 2025. (Stanislav Krasilnikov/RIA Novosti vía AP, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa RIA Novosti, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, a su llegada al Gran Palacio del Kremlin, en Moscú, Rusia, el 10 de mayo de 2025. (Stanislav Krasilnikov/RIA Novosti vía AP, archivo) AP

La junta anunció en un comunicado el viernes la ruptura de relaciones con Francia con efecto inmediato, y acusó a París de “flagrantes ambiciones neocoloniales y apoyo activo a redes subversivas y terroristas”, sin aportar pruebas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, señaló en un comunicado que el país lamenta la “decisión hostil e infundada, que ilustra la preocupante deriva de las autoridades burkinesas”.

“Actualmente, se están examinando las medidas recíprocas necesarias”, apuntó el vocero. Francia está supervisando la seguridad de su personal gubernamental y de sus ciudadanos en Burkina Faso, añadió instándolos a extremar la vigilancia.

El país de África Occidental, con 23 millones de habitantes, se ha visto golpeado por años de violencia de grupos extremistas vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, así como de fuerzas gubernamentales, a menudo acusadas de ejecuciones extrajudiciales. La región del Sahel, donde se encuentra, es la zona más letal del mundo en materia de extremismo.

No está claro qué ocurrirá tras el final de las relaciones diplomáticas ni cómo se verá afectada la embajada de Francia en Burkina Faso.

“Ya no se cumplen las condiciones esenciales para fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza recíproca y el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos y de la soberanía nacional”, afirmó el ministro burkinés de Comunicación, Pingdwende Gilbert Ouedraogo, en un comunicado.

Las relaciones entre París y Uagadugú llevaban años deterioradas.

El gobierno militar de Burkina Faso ha criticado en el pasado a diplomáticos extranjeros, incluidos franceses, a quienes con frecuencia ha acusado de actuar contra sus intereses. En 2023, la junta pidió a Francia que llamara a consultas a su embajador y declaró persona non grata al coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en el país, mientras que en 2024 expulsó a tres diplomáticos franceses por presuntas actividades subversivas.

Francia fue el principal socio de seguridad de Burkina Faso hasta el golpe de Estado de 2022. La junta expulsó entonces a cientos de efectivos franceses enviados al país para combatir a los grupos extremistas.

La violencia ha empeorado bajo el gobierno militar que había prometido frenarla, según analistas.

En los dos años posteriores al golpe, las fuerzas burkinesas mataron presuntamente al doble de civiles que los extremistas, de acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch, que atribuyó a las tropas gubernamentales al menos 1.200 de los 1.837 asesinatos de civiles registrados en el país entre enero de 2023 y agosto de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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