Buques con diésel ruso cambian de rumbo y generan dudas sobre envíos a EEUU

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, durante un evento de la jornada electoral para la candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Nueva Jersey, Rebecca Bennett, el martes 3 de noviembre de 2026, en Bridgewater, Nueva Jersey. (AP Foto/Anna Connors) AP

Trump anunció el mes pasado un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para poner más de 300.000 toneladas de diésel ruso a disposición inmediata de los mercados de Estados Unidos y el mundo, seguidos de envíos más grandes. Washington prohibió las importaciones de energía rusa luego de que Moscú lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania en 2022, por lo que el acuerdo causó la molestia de algunos legisladores y aliados extranjeros.

El pacto aún no ha producido una entrega confirmada en Estados Unidos. Según los analistas, era poco probable que las importaciones tuvieran un impacto significativo en la reducción de los precios del diésel en Estados Unidos, los cuales han alcanzado máximos históricos durante la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Dos buques petroleros sancionados que zarparon el mes pasado del puerto de Primorsk, en el mar Báltico, declararon en un principio que su destino era la costa este de Estados Unidos. Para el jueves, las dos embarcaciones habían cambiado de rumbo, una de ellas dirigiéndose a Brasil y la otra hacia el mar Mediterráneo, según la empresa de datos marítimos Kpler y el sitio web de tráfico naval MarineTraffic.com.

Un tercer buque seguía navegando por el Atlántico Norte rumbo a Estados Unidos, pero cambió su destino de Nueva York a “para pedidos”, lo que deja abierto su punto de descarga. Ni la Casa Blanca ni el Kremlin han revelado si el acuerdo quedó plasmado por escrito, así como tampoco han dado a conocer el precio, las condiciones de pago o las empresas participantes.

Aunque el Departamento del Tesoro autorizó temporalmente transacciones de diésel ruso que normalmente estarían sujetas a sanciones estadounidenses, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, recomendó a compañías operadoras de puertos y terminales en su estado que rechacen a los barcos que transporten el combustible, advirtiendo en una carta fechada el lunes que “cualquier intento de lucrar con el comercio ilegal de combustible ruso será objeto de severas penalidades”.

Sherrill argumentó que el gobierno federal carecía de autoridad para anular las prohibiciones a la importación que el Congreso aprobó hace más de cuatro años y aseguró que Nueva Jersey usaría sus facultades legales y regulatorias para impedir que instalaciones y empresas del estado manipulen el combustible ruso.

Un grupo de senadores de ambos partidos ha hecho un llamado a Trump para que anule el acuerdo, asegurando que Estados Unidos “no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero”. También han advertido a grandes instituciones bancarias, autoridades portuarias y distribuidores de combustible que facilitar las importaciones podría exponer a sus empresas a responsabilidad civil o penal y a futuras investigaciones del Congreso.

El gobierno sostiene que su autorización fue legítima, y ningún tribunal se ha pronunciado al respecto.

En respuesta a una solicitud de comentarios, el Departamento del Tesoro difundió el jueves un comunicado en el que indicó que la exención de sanciones que su Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió para la venta, distribución, descarga e importación de diésel ruso hasta el 7 de abril era coherente con acciones anteriores y “en cumplimiento de todas las leyes aplicables”.

Un funcionario del gobierno de Trump, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a comentar públicamente, indicó que los cargamentos de diésel ruso reducirían las presiones sobre los precios para los estadounidenses. Añadió que aumentar los envíos estaba en consonancia con el pacto entre Putin y Trump, pero no precisó si el combustible ruso llegaría directamente a Estados Unidos.

Un precio elevado del diésel puede tener amplios efectos económicos, incluso sobre los precios al consumidor, ya que la industria del transporte terrestre y muchos agricultores usan el combustible para producir y distribuir bienes.

Trump ha tratado de culpar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por los aumentos en los precios del diésel de este año. Ha presionado a Ucrania para que ponga fin a sus ataques con drones que han causado daños en refinerías rusas y redujeron la producción del combustible.

El Financial Times fue el primer medio en informar sobre los cambios de rumbo de los dos barcos sancionados, el buque petrolero ruso Talisman y el Leruo, con bandera de Sierra Leona.

El analista de Kpler Matt Smith señaló que de momento se desconoce si los cargamentos de diésel ruso ya tenían comprador en Estados Unidos, y subrayó que el tercer buque petrolero que se encuentra en el Atlántico Norte también podría cambiar de rumbo.

“Por preocupaciones regulatorias y de sanciones, quizá no veamos que este cargamento se descargue en la costa atlántica de Estados Unidos”, indicó Smith. “Está claro que hay renuencia a traer estos barriles a tierra, simplemente por las implicaciones de hacerlo”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no había detalles disponibles sobre los envíos comerciales, pero que “todo el diésel encontrará a sus compradores”.

El enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, desestimó el informe del Financial Times.

“Falso. Los buques petroleros con destino a Estados Unidos continúan su rumbo”, publicó en la red social X.

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Wiseman informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP