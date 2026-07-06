Buque se incendia tras ser alcanzado por proyectil en el estrecho de Ormuz, dice ejército británico

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Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) AP

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz.

Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades estaban investigando.

Nadie se atribuyó el ataque por el momento, aunque se sospecha que Irán ha atacado al menos a otras dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz que en días recientes navegaban por una ruta cercana a Omán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP