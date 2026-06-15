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Bulls ultiman la contratación de Tiago Splitter como entrenador, confirma fuente AP

CHICAGO (AP) — Los Bulls de Chicago están ultimando un acuerdo para contratar al entrenador interino de los Trail Blazers de Portland, Tiago Splitter, como su próximo entrenador principal, le comentó a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión el lunes.

ARCHIVO - Foto del 23 de marzo del 2026, el entrenador interino de los Trail Blazers de Portland Tiago Splitter escucha durante las instrucciones antes del juego ante los Nets de Brooklyn. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de marzo del 2026, el entrenador interino de los Trail Blazers de Portland Tiago Splitter escucha durante las instrucciones antes del juego ante los Nets de Brooklyn. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció el acuerdo, que fue informado primero por ESPN.

Splitter, de 41 años, se incorporó al cuerpo técnico de Chauncey Billups en Portland en junio pasado. Fue ascendido de asistente a entrenador interino cuando Billups fue arrestado en octubre en una redada federal contra una extensa operación de apuestas. Billups se ha declarado no culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Splitter llevó a Portland a una terminar con marca de 42-40 y a una derrota en cinco partidos ante San Antonio en la primera ronda de los playoffs. Fue la primera aparición en postemporada y la primera vez que los Trail Blazers terminaron con récord ganador desde la temporada 2020-21.

Splitter jugó para San Antonio, Atlanta y Filadelfia durante sus siete temporadas como jugador de la NBA. El pívot brasileño de 2,11 metros fue seleccionado por los Spurs en la primera ronda del draft de 2007, y ayudó al equipo a ganar un título de la NBA en 2014.

Trabajó para Brooklyn durante cinco temporadas, de 2018 a 2023, primero como visor profesional y luego como entrenador asistente. Fue asistente en Houston durante un año antes de dirigir al Paris Basketball Club a un campeonato de la Copa de Francia durante la temporada 2024-25.

Splitter reemplaza a Billy Donovan, quien renunció tras seis temporadas. Los Bulls conversaron con Donovan sobre su regreso, pero él decidió hacerse a un lado en lugar de trabajar con una nueva directiva.

Chicago permitió 121,5 puntos por partido esta temporada, ubicándose 28.º en la NBA. Los Bulls terminaron con marca de 31-51 y quedaron fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo.

Bryson Graham fue contratado como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de Chicago el 4 de mayo. Stephen Mervis y Acie Law IV se unieron a la renovada directiva del equipo el 19 de mayo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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