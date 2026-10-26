Bulgaria tendrá que ir a segunda vuelta electoral luego que primera ronda quedó inconclusa

Los diarios búlgaros en un kiosco en Sofía, Bulgaria, tras la primera ronda de las elecciones, el 26 de octubre del 2026. (AP foto/Valentina Petrova) AP

Con casi todas las papeletas contabilizadas, la Comisión Electoral Central informó que la actual mandataria, Iliana Yotova, obtuvo el 34,8% frente al 32% del candidato opositor Andrey Gyurov.

Aunque para una victoria en primera vuelta la participación debe superar el 50% de los 6,6 millones de votantes habilitados, solo el 22% emitieron su voto, según agencias de sondeo. Observadores atribuyeron la apatía electoral a una desconfianza general hacia los políticos.

Los dos candidatos tienen visiones políticas contrapuestas. En contra de las expectativas de los observadores, que preveían una diferencia de dos dígitos a favor de Yotova, su rival mostró un desempeño sorprendentemente sólido, dejando abiertas todas las opciones para la segunda vuelta.

Los búlgaros votaron en un contexto de crecientes dificultades económicas y ataques con drones contra el transporte marítimo en el mar Negro, que han dejado a varios marineros muertos o desaparecidos.

La votación fue la primera gran prueba para el partido Bulgaria Progresista, de línea amistosa con Moscú, del primer ministro Rumen Radev, tras su triunfo en las elecciones parlamentarias de abril. El partido había respaldado a Yotova.

Radev comentó a periodistas el lunes que muchos votantes se habían quedado en casa porque creían que el resultado ya estaba decidido.

"Mientras un lado mostró una fuerte movilización de votantes, el otro pareció menos implicado. Creo que esto podría cambiar en la segunda vuelta, dadas las apuestas de esta elección", afirmó, y añadió que la elección del próximo domingo será "entre la paz y la guerra".

Yotova se presenta como independiente, pero también cuenta con el respaldo oficial de Bulgaria Progresista y del Partido Socialista, donde comenzó su carrera.

Si gana, Yotova se convertirá en la primera mujer elegida presidenta de Bulgaria. Como vicepresidenta, pasó automáticamente a ser presidenta a principios de este año cuando Radev renunció para liderar a su partido en las elecciones generales.

Yotova probablemente continuará la política europeísta de Radev, aunque pidiendo mejorar las relaciones con Rusia y levantar las sanciones. Tanto Yotova como Radev han pedido una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania.

Observadores señalan que una victoria de Yotova mantendría la presidencia en manos de la mayoría gobernante. Esa concentración de poder podría impedir el mantenimiento efectivo de controles y contrapesos sobre las decisiones de política por parte de las instituciones.

El rival de Yotova es el economista Gyurov, ex vicegobernador del banco central y primer ministro interino que dirigió el país a comienzos de 2026. Cuenta con el respaldo de la oposición reformista y prooccidental.

Gyurov ha manifestado con frecuencia un firme apoyo a Ucrania y firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Kiev durante su mandato como primer ministro.

"Quiero que Bulgaria tenga una voz propia en Europa. Quiero que sea un aliado fiable de la OTAN que defienda sus intereses mediante la preparación, una diplomacia sólida y una postura clara", dijo a sus simpatizantes antes de la elección.

Según Radan Kanev, líder de Demócratas por una Bulgaria Fuerte, uno de los partidos que respaldan a Gyurov, "los demócratas fueron subestimados en estas elecciones" por los partidos gobernantes, las agencias de sondeo y los medios.

"Vimos la movilización de personas que quieren una Bulgaria europea fuerte y quieren un equilibrio de poderes", sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP