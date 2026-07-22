Bulgaria aprueba que EEUU use base para operaciones en Oriente Medio

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Los legisladores en Bulgaria votaron 136-13, con dos abstenciones, para permitir hasta ocho aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 junto con 250 efectivos y equipo de apoyo, en la Base Aérea de Bezmer desde el viernes hasta el 1 de octubre. No se necesitan más aprobaciones.

En virtud de un acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Bulgaria de 2006, la instalación de Bezmer, a unos 260 kilómetros (160 millas) al sureste de la capital, Sofía, es una instalación de uso conjunto. Cada vez que Estados Unidos quiere usar la base por un motivo nuevo, se requiere la aprobación del Parlamento.

El nuevo despliegue militar se produce tras una solicitud de la embajada de Estados Unidos. Hasta ahora Washington no ha comentado al respecto.

Antes de la votación, el primer ministro Rumen Radev declaró que era “categóricamente impensable que se lleven a cabo operaciones militares en Oriente Medio desde territorio búlgaro”.

Imágenes de televisión mostraron a Radev diciendo en una reunión del gobierno que “el despliegue de aviones cisterna de Estados Unidos en la Base Aérea de Bezmer es únicamente para misiones logísticas que implican reabastecimiento en vuelo fuera del espacio aéreo búlgaro”.

El ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, dijo a los legisladores antes de la votación que se habían tomado todas las medidas necesarias, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar que Bulgaria no se viera involucrada en ningún conflicto.

“Solicitamos y recibimos garantías de nuestro socio estratégico destinadas a minimizar los riesgos para nuestra seguridad nacional”, afirmó Stoyanov. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP