americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bulgaria aprueba que EEUU use base para operaciones en Oriente Medio

SOFÍA, Bulgaria (AP) — El Parlamento de Bulgaria respaldó el miércoles una propuesta del gobierno para permitir que Estados Unidos utilice una base aérea en el país balcánico con el fin de apoyar operaciones en Oriente Medio, en momentos en que otros países se han visto reacios a involucrarse en la guerra con Irán.

Los legisladores en Bulgaria votaron 136-13, con dos abstenciones, para permitir hasta ocho aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 junto con 250 efectivos y equipo de apoyo, en la Base Aérea de Bezmer desde el viernes hasta el 1 de octubre. No se necesitan más aprobaciones.

En virtud de un acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Bulgaria de 2006, la instalación de Bezmer, a unos 260 kilómetros (160 millas) al sureste de la capital, Sofía, es una instalación de uso conjunto. Cada vez que Estados Unidos quiere usar la base por un motivo nuevo, se requiere la aprobación del Parlamento.

El nuevo despliegue militar se produce tras una solicitud de la embajada de Estados Unidos. Hasta ahora Washington no ha comentado al respecto.

Antes de la votación, el primer ministro Rumen Radev declaró que era “categóricamente impensable que se lleven a cabo operaciones militares en Oriente Medio desde territorio búlgaro”.

Imágenes de televisión mostraron a Radev diciendo en una reunión del gobierno que “el despliegue de aviones cisterna de Estados Unidos en la Base Aérea de Bezmer es únicamente para misiones logísticas que implican reabastecimiento en vuelo fuera del espacio aéreo búlgaro”.

El ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, dijo a los legisladores antes de la votación que se habían tomado todas las medidas necesarias, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar que Bulgaria no se viera involucrada en ningún conflicto.

“Solicitamos y recibimos garantías de nuestro socio estratégico destinadas a minimizar los riesgos para nuestra seguridad nacional”, afirmó Stoyanov.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter