Bukele pide reforma constitucional para que salvadoreños en el exterior tengan diputados en Congreso

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La solicitud del mandatario, planteada en una publicación en sus redes sociales, destaca que “por primera vez la diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación, con voz en las decisiones que definan el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador, como ha sido hasta ahora”.

De acuerdo con la ley vigente, los votos de los salvadoreños que tienen su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero son asignados a diputados del departamento de San Salvador automáticamente si realizan votación remota y no al departamento de su origen.

Bukele señaló que actualmente hay tres millones de salvadoreños en el exterior y de ellos más de 950.000 tienen domicilio registrado fuera del país. Dijo que el hecho que tantos salvadoreños hayan registrado su domicilio en el extranjero refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político salvadoreño y que “hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación especifica por primera vez en la Asamblea Legislativa”.

Al conocer la petición de Bukele, el diputado Ernesto Castro, quien preside el Congreso, anunció que estudiarán la propuesta. La actual Asamblea Legislativa está conformada por 60 diputados electos por voto popular para periodos de tres años, de ellos 55 son del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele y tres de partidos aliados.

El Tribunal Supremo Electoral programó para el 28 de febrero de 2027 los comicios para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

FUENTE: AP