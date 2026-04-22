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Buenos Aires prohíbe uso de confeti en estadios de fútbol tras incendio en clásico River-Boca

BUENOS AIRES (AP) — Arrojar confeti desde las tribunas, una de las costumbres más arraigadas entre los hinchas del fútbol argentino, ya no será posible.

Hinchas de River Plate arrojan confeti para recibir a su equipo antes de jugar el clásico ante Boca Juniors por la liga argentina en Buenos Aires, Argentina, domingo 19 abril, 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Hinchas de River Plate arrojan confeti para recibir a su equipo antes de jugar el clásico ante Boca Juniors por la liga argentina en Buenos Aires, Argentina, domingo 19 abril, 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

El Comité de Seguridad Deportiva de Buenos Aires dispuso el miércoles la prohibición “preventiva” del uso de papeles cortados en los estadios de ese distrito debido al incendio que se inició durante el colorido recibimiento que dieron los hinchas de River Plate a su equipo para jugar el clásico ante Boca Juniors el domingo en el Monumental.

Los bomberos tuvieron que intervenir para apagar las llamas que dañaron varias butacas del estadio y causaron corridas de los espectadores.

Las autoridades capitalinas explicaron que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”.

En la víspera del clásico, la subcomisión del hincha de River Plate convocó a los fanáticos a cortar miles de papelitos para dar un colorido recibimiento al conjunto “millonario”. Boca ganó 1-0 con un penal de Leandro Paredes.

La costumbre de arrojar confeti desde las tribunas se popularizó durante el Mundial de 1978 que organizó Argentina y luego fue imitada por hinchadas de todo el mundo.

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