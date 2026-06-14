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Bud Cauley gana el Abierto de Canadá y culmina largo regreso tras accidente de 2018

CALEDON, Ontario (AP) — Bud Cauley tomó la delantera con un birdie en el hoyo 12, par 4, y ganó el domingo el RBC Canadian Open para conseguir su primer título del PGA Tour, ocho años después de que su carrera casi terminara en un accidente automovilístico en el Memorial Tournament.

Bud Cauley, de los Estados Unidos, observa su tiro de salida en el hoyo dos durante la ronda final del torneo de golf del Abierto de Canadá en Caledon, Ontario, el domingo 14 de junio de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
Bud Cauley, de los Estados Unidos, observa su tiro de salida en el hoyo dos durante la ronda final del torneo de golf del Abierto de Canadá en Caledon, Ontario, el domingo 14 de junio de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Cauley, de 36 años, ganó en su participación 239 en el circuito —poco más de dos años después de que finalmente regresara al PGA Tour tras el accidente. Era pasajero en un automóvil cuando sufrió seis costillas rotas, un colapso del pulmón derecho y una fractura en la pierna izquierda.

El estadounidense cerró con 65 golpes, cinco bajo par, el domingo en el TPC Toronto en Osprey Valley para quedar con 17 bajo par, 263. Comenzó la ronda a un golpe de Jackson Suber.

Cauley inició su racha de birdies en los últimos nueve hoyos con un tiro que dejó la bola a 4 pies en el hoyo 11, de 206 yardas. Sumó el embocado desde 93 pies en el 12, y luego metió un putt de 13 1/2 pies en el 13 y otro de 15 pies en el 15 —ambos pares 4. Tras un bogey en el hoyo 17, par 4, hizo par 5 en el 18.

Matt Fitzpatrick fue segundo y tomó el liderato de la FedEx Cup. Logró un eagle en el 18 para firmar una tarjeta de 64.

Viktor Hovland fue tercero con 14 bajo par tras un 65. Suber (70), Jesper Svensson (68), Jimmy Stanger (67) y Brice Garnett (68) quedaron a otro golpe.

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