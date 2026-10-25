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Bucky Irving corre para 2 TD y los Bucs fuerzan 4 pérdidas en paliza 43-13 ante Panthers

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Bucky Irving corrió para 106 yardas y dos touchdowns, y Tampa Bay forzó cuatro pérdidas de balón, mientras los Buccaneers aplastaron el domingo por43-13 a los Panthers de Carolina, en el regreso de Baker Mayfield.

Kenny Gainwell (1), de los Buccaneers de Tampa Bay, corre dejando atrás a Zakee Wheatley (20), de los Panthers de Carolina, durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Erik Verduzco)
Kenny Gainwell (1), de los Buccaneers de Tampa Bay, corre dejando atrás a Zakee Wheatley (20), de los Panthers de Carolina, durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Erik Verduzco) AP

Mayfield, quien se perdió los tres partidos anteriores por una dislocación del pulgar derecho, intentó apenas 11 pases y lanzó para 64 yardas mientras usaba un guante protector en la mano derecha. Eso fue más que suficiente para mejorar a 7-1 contra los Panthers, incluido 6-1 desde que se unió a los Bucs (2-5).

Mayfield no necesitó hacer mucho porque el juego terrestre, la defensa y los equipos especiales de Tampa Bay dominaron. Los Bucs sumaron 258 yardas por tierra, y Sean Tucker añadió una carrera de touchdown de 46 yardas para poner a Tampa Bay arriba por 37.

Bryce Young, de Carolina, perdió el balón tres veces. Al-Quadin Muhammad le provocó un balón suelto a Young con una captura, y Calijah Kancey lo devolvió 32 yardas para touchdown.

A Young lo capturaron cinco veces y terminó 14 de 27 para 163 yardas, con dos intercepciones y un touchdown.

Los Panthers homenajearon a Luke Kuechly al descanso, cuando el ex apoyador central recibió su anillo del Salón de la Fama como parte de una tarde ajetreada.

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