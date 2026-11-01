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Buccaneers vencen 16-0 a Falcons pese a que Mayfield no completó un solo pase bajo la lluvia

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Baker Mayfield no completó ningún pase, pero los Buccaneers de Tampa Bay vencieron el domingo por 16-0 a los Falcons de Atlanta, impulsados por las carreras de Bucky Irving y Kenny Gainwell en un campo mojado y resbaladizo.

El corredor de los Buccaneers de Tampa Bay Bucky Irving se escapa con el balón para una ganancia en el encuentro ante los Falcons de Atlanta el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
El corredor de los Buccaneers de Tampa Bay Bucky Irving se escapa con el balón para una ganancia en el encuentro ante los Falcons de Atlanta el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los Buccaneers (3-5) establecieron un récord de franquicia de yardas por tierra en un partido con 324 y se convirtieron en el primer equipo en terminar con cero pases completos desde Buffalo el 29 de septiembre de 1974. Los Bills vencieron a los Jets 16-12 en aquel encuentro, la única otra ocasión que un equipo no completó un pase en la era del Super Bowl.

Irving corrió para 170 yardas y un touchdown en 27 acarreos, Gainwell sumó 140 en 25 acarreos y Chase McLaughlin pateó tres goles de campo para mantenerse perfecto esta temporada con 19 de 19.

Mayfield terminó de 0 de 3 mientras jugaba bajo una lluvia intensa durante la mayor parte de la tarde, en su segundo partido desde que regresó tras perderse tres semanas por una fractura en el pulgar.

Michael Penix Jr. completó 8 de 24 para 125 yardas con cuatro intercepciones por Atlanta (3-5). Bijan Robinson fue limitado a 76 yardas en 19 acarreos.

La anterior marca de Tampa Bay por tierra era de 283 yardas —incluidas 235 de Doug Martin— en una victoria 45-17 en Filadelfia el 22 de noviembre de 2015.

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