Bryce Young impulsa a los Panthers en una victoria 25-14 sobre unos Eagles diezmados

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Chuba Hubbard, corredor de los Panthers de Carolina, anota un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 18 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Los Panthers (3-2) tuvieron pocos problemas en la segunda mitad para desarmar a los Eagles (2-4), que no contaban con el quarterback Jalen Hurts ni con el corredor Saquon Barkley.

Hurts está en la lista de lesionados y se perderá al menos cuatro partidos por un coágulo de sangre en la pantorrilla. Barkley se perdió su segundo juego consecutivo por una lesión en el tendón de la corva, y Will Shipley y Tank Bigsby, sus dos suplentes, también quedaron fuera por lesiones.

El duelo de quarterbacks entre Young y el suplente de los Eagles, Tanner McKee, parecía un desajuste al comenzar el día. McKee, en su cuarta temporada, realizó su tercera apertura en la NFL y la primera sin que los Eagles ya hubieran asegurado un boleto a los playoffs.

A McKee lo capturaron para una pérdida de 11 yardas en la primera jugada ofensiva de los Eagles y estuvo cerca de que le interceptaran un pase en segunda oportunidad. La actuación del jugador de 26 años nunca mejoró demasiado, y terminó con 26 pases completos de 45 intentos para 215 yardas y un touchdown. Conectó con DeVonta Smith —quien se perdió los dos últimos partidos por una lesión en el tendón de la corva— para una anotación de 19 yardas que acercó a los Eagles a 19-14 al inicio del cuarto periodo.

Los Eagles forzaron un tres y fuera y luego desperdiciaron su serie cuando McKee perdió 12 yardas en un balón suelto.

Young sentenció el triunfo con su segundo pase de touchdown a Tremble, uno de 19 yardas para poner el 25-14.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP