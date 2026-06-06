americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bryce Miller y Dominic Canzone guían blanqueada 4-0 de los Marineros ante Tigres

DETROIT (AP) — Bryce Miller permitió un hit en seis entradas sin permitir carreras y los Marineros de Seattle retomaron el rumbo con una victoria el sábado por 4-0 sobre los Tigres de Detroit.

El pitcher de los Marineros de Seattle Bryce Miller lanza en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
El pitcher de los Marineros de Seattle Bryce Miller lanza en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Dominic Canzone impulsó dos carreras con un par de extrabases largos para los Marineros, que habían perdido dos seguidos después de una racha de ocho triunfos.

Detroit llegó con marca de 4-0 en junio tras irse 6-22 en mayo.

Miller (2-0) permitió un triple abriendo la entrada a Colt Keith en la tercera y dio dos bases por bolas, mientras ponchó a nueve. Ha permitido 16 hits en 27 entradas esta temporada, con 29 ponches.

El abridor venezolano de los tigres, Keider Montero (2-4), permitió cuatro carreras con seis hits en cinco entradas.

Los Marineros tomaron ventaja de 1-0 en la segunda cuando Canzone conectó un doble que pegó en el letrero de 412 pies en el jardín central, y Randy Arozarena anotó desde primera.

Luego Arozarena conectó un doble de dos carreras en la tercera para poner a Seattle arriba 3-0.

Los Tigers desperdiciaron su mejor oportunidad en la tercera, cuando Keith abrió la entrada con su triple al central. Sin embargo, Miller retiró a los siguientes tres bateadores con un elevado y dos ponches.

Después, Canzone abrió la cuarta con un jonrón de 451 pies por encima del segundo nivel de arbustos sobre la cerca del jardín central.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter