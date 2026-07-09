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Bryce Harper, de Filis, y Jordan Walker, de Cardenales, confirmados para el Derby de Jonrones

El primera base de los Filis, Bryce Harper, y el jardinero de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker, participarán en el Derby de Jonrones en Filadelfia la noche del lunes.

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, estira con su bate durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, estira con su bate durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Harper y Walker se suman al jugador venezolano de Boston Willson Contreras, al de Kansas City Jac Caglianone, al dominicano de Tampa Bay Junior Caminero y a Ben Rice de los Yankees de Nueva York en la competencia en el Citizens Bank Park. Los otros dos participantes aún no han sido anunciados.

Harper, que batea para .261 con 20 jonrones y 57 carreras impulsadas, fue seleccionado para su noveno Juego de Estrellas como una elección de Leyenda para el espectáculo de mitad de temporada del béisbol. El toletero de 33 años intentará convertirse en el quinto jugador en ganar múltiples competencias del derby. Y Harper intentará lograrlo frente a los aficionados locales —otra vez—. La última vez que lo ganó fue en 2018 en Washington, cuando era integrante de los Nacionales.

Walker, de 24 años, es All-Star por primera vez y está teniendo una temporada de despegue. Conectó su jonrón número 22 la noche del jueves. La selección de primera ronda del draft de 2020 llegó al día bateando para .294, con un OPS de .889 y 70 carreras impulsadas, la mayor cifra de las Grandes Ligas.

Será el octavo jugador de los Cardenales en competir en el certamen, uniéndose a Jack Clark (1985), Ray Lankford (1997), Mark McGwire (1998-99), Jim Edmonds (2003), Albert Pujols (2003, 2007, 2009, 2022), Matt Holliday (2010-11) y Carlos Beltran (2012).

Un jugador de los Cardenales nunca ha ganado el derby.

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