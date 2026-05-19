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Brunson y Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson protagonizó una de las mayores remontadas de los Knicks en la historia de los playoffs. Y Nueva York pegó primero en la final de la Conferencia Este.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja luego de encestar ante los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la final de la Conferencia Este, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Seth Wenig)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja luego de encestar ante los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la final de la Conferencia Este, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Knicks reaccionaron tras verse abajo por 22 puntos en el cuarto periodo, y Brunson terminó con 38 unidades. Nueva York venció el martes 115-104 a los Cavaliers de Cleveland en tiempo extra para llevarse el primer partido de la serie.

Tras una racha récord en las dos primeras rondas, los Knicks no iban a ninguna parte durante 40 minutos ante los Cavs y perdían por 93-71 con 7:52 por jugar. Pero Brunson atacó sin descanso a James Harden para encender una racha de 18-1 que dio nueva vida a Nueva York, y lo empató 101-101 con una canasta cuando quedaban 19 segundos del tiempo regular.

Los Knicks abrieron el tiempo extra con una racha de 9-0 mientras una multitud delirante en el Madison Square Garden bailaba y gritaba en los pasillos. Nueva York se colocó a tres victorias de su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999.

Mikal Bridges sumó 18 puntos y tres jugadores de los Knicks anotaron 13, incluido OG Anunoby, quien apareció en el tramo final tras sufrir durante gran parte del encuentro en su regreso, luego de perderse dos partidos por una distensión en el tendón de la corva derecha.

Donovan Mitchell anotó 29 puntos por los Cavaliers, que parecían encaminados a una tercera victoria consecutiva como visitantes antes de su derrumbe en los minutos finales.

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