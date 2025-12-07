americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brunson y Hart lideran victoria de los Knicks 106-100 ante el Magic

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson tuvo 30 puntos y nueve asistencias, Josh Hart añadió 17 unidades y 12 rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el domingo 106-100 al Magic de Orlando.

El base de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson avanza con el balón frente a Jalen Suggs del Magic y su compañero Mitchell Robinson en el encuentro del domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Munson)
El base de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson avanza con el balón frente a Jalen Suggs del Magic y su compañero Mitchell Robinson en el encuentro del domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Munson) AP

OG Anunoby logró 21 puntos y siete tablas, y Mikal Bridges terminó con 12 tantos, siete rebotes y seis asistencias. Los Knicks (16-7) mejoraron a 13-1 en casa en su primera victoria en tres enfrentamientos ante el Magic, a pesar de que jugaron sin el pívot Karl-Anthony Towns (molestias en la pantorrilla izquierda).

Desmond Bane tuvo 16 puntos y seis rebotes, y Anthony Black sumó 14 unidades y 11 rebotes para el Magic (14-10), que perdió al alero estrella Franz Wagner en el primer cuarto debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.

Wagner, quien lidera a Orlando con 23,4 puntos por partido, anotó siete en siete minutos, pero aterrizó de manera incómoda después de intentar una clavada tras recibir una falta del pívot de los Knicks, Ariel Hukporti.

Wagner inmediatamente se agarró el área debajo de la rodilla antes de necesitar ayuda para llegar al vestuario. El Magic anunció que sería reevaluado cuando regresen a Orlando antes de su partido de cuartos de final de la Copa de la NBA el martes contra Miami.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter