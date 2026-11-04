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Brunson anota 33 puntos y guía a Knicks a paliza de 135-105 ante Bulls

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 33 puntos y los Knicks de Nueva York arrollaron el miércoles 135-105 a los Bulls de Chicago.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja un triple en el duelo ante los Bulls de Chicago, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja un triple en el duelo ante los Bulls de Chicago, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

OG Anunoby sumó 18 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 17 unidades y 12 rebotes. Los Knicks ganaron por cuarta vez en cinco partidos tras un inicio de temporada con una foja de 0-3.

Los Bulls han perdido seis compromisos seguidos.

El partido quedó prácticamente decidido temprano, ya que los Knicks encadenaron una racha de 8-0 para borrar un déficit de 6-4, y no volvieron a estar abajo.

El marcador de 84-52 al descanso igualó el récord de los Knicks, de más puntos en una primera mitad, establecido el 18 de noviembre de 1988, en una derrota por 137-135 en Filadelfia.

La ventaja de Nueva York se disparó hasta 44 puntos, 111-67, con una jugada de cuatro puntos de Miles McBride cuando quedaban 3:23 del tercer cuarto.

Los Bulls no se acercaron a menos de 30 puntos el resto del camino.

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