Brooks Lee pega jonrón y los Mellizos remontan para vencer 5-3 a los Reales

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Brooks Lee, de los Mellizos de Minnesota, corre las bases después de conectar un jonrón solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el viernes 5 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Un retraso por lluvia de una hora y 15 minutos pospuso el primer lanzamiento, y Vinnie Pasquantino y Jac Caglianone conectaron dobles productores en la primera entrada para darle a los Reales una ventaja de 2-0.

Lee produjo una en la tercera entrada en una jugada de selección del fildeador para acercar a los Mellizos a una carrera. Abrió la sexta con un jonrón solitario y, a continuación, Josh Bell conectó un doble remolcador.

Bell llegó al plato por un error de Caglianone en los jardines, quien intentaba tirar la pelota a tercera después de que el venezolano Orlando Arcia conectó un sencillo por la línea de foul del jardín derecho y hacia la esquina. Luego Arcia anotó con un lanzamiento descontrolado del abridor de los Reales, Michael Wacha.

Wacha (4-4) lanzó cinco entradas y dos tercios en la derrota, al permitir ocho hits y cuatro carreras limpias. Ponchó a dos.

Los Reales anotaron otra carrera en la novena, cuando Caglianone anotó con un rodado del venezolano Mikael Garcia.

El lanzador de los Mellizos Zebby Matthews (2-3) trabajó siete entradas y permitió cinco hits. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a dos. Travis Adams consiguió su segundo salvamento del año al realizar 16 lanzamientos en la novena entrada.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP