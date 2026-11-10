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Broncos adquieren al apoyador Daiyan Henley en canje con Chargers, confirma fuente AP

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Los Broncos de Denver adquirieron al apoyador interno Daiyan Henley de los Chargers de Los Ángeles a cambio de un par de selecciones de rondas intermedias del draft, según confirmó una persona con conocimiento del acuerdo.

El linebacker de los Chargers de Los Ángeles Daiyan Henley celebra una intercepción ante los Texans de Houston el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea)
El linebacker de los Chargers de Los Ángeles Daiyan Henley celebra una intercepción ante los Texans de Houston el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

La persona, que habló bajo condición de anonimato porque ninguno de los equipos anunció de inmediato el canje, indicó que los Broncos enviarían a Los Ángeles una selección de cuarta ronda de 2027 y una de quinta ronda de 2028 por el apoyador, que está en su cuarto año en la liga.

Nadie dio un salto más grande en la clasificación en la fecha límite de canjes de las 4 de la tarde hora del Este que Henley, quien pasó de un 0-8 en Los Ángeles a 7-2 con los Broncos, quienes descansarán este fin de semana.

En ocho partidos esta temporada, Henley suma 51 tacleadas, dos recuperaciones de balón suelto, un balón suelto forzado y una intercepción, que se produjo el domingo contra los Texans de Houston. Logró seis detenciones contra los Broncos en la Semana 5.

Henley acumula 301 tacleadas desde que se convirtió en titular en 2024, un año después de que fue seleccionado en la tercera ronda procedente de Washington State. También jugó en Nevada.

Henley refuerza el segundo nivel de la defensa interior de Denver junto con Alex Singleton y Justin Strnad.

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